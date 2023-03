TARIM KREDİ KOOPERATİFTEN SEVİNDİREN İNDİRİM FIRSATI GELDİ







Tarım kredi Market indirimlere doymadı! 15 üründe fiyatlar düştükçe düştü. Market fiyatları yüksekliğini korurken Tarım Kredi Kooperatifte fiyatlar düşüklük gösteriyor. Fiyatları gören Tarım Kredi Kooperatif Markete koştu. Beklenen indirim günleri başladı. İnanılmaz indirimler var. Müşteriyi memnun edecek, vatandaşı rahatlatacak olan indirimler nedeniyle fiyatları gören Tarım Kredi Koopetif Markete koşuyor. İşte o indirimli ürünler ve kampanyanın detayları... Tüm ayrıntılar...Artan market fiyatları, çoğalan mutfak masrafları ve diğer yüksek fiyatlı ürünler neticesinde vatandaş indirim kovalıyor. Artık günümüzde indirim kovalamayan vatandaşlar bile indirim kovalamaya başladı. Enflasyon o kadar yükseldi ki bir yerden sıkmamız lazım diye düşünen vatandaşlar marketlerin indirim kataloglarına bakıyor. Beklenen haber Tarım Kredi Kooperatiften geldi. Pek çok üründe indirime gidildi. Fiyatı gören Tarım Kredi Kooperatif'e koştu. İşte inanılmaz indirimler ve ayrıntılar...Türkiye'de her ilde, ilçede bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketleri tarafından açıklama yapıldı. En çok edilen marketler listesinde ilk sıralarda yer alan, her tüketicinin sürekli takip ettiği bir yer olan Tarım Kredi Kooperatifi her gün düzenli olarak indirimlerini paylaşmaktadır. Yine indirimli fiyatlarını müşterilerine sunan market şekerden yağa, undan süt ürünlerine bir çok ürünün fiyatlarına indirim yaptı. Temel tüketim malzemeleri ve gıdalarında yaptıkları bu indirim ile birlikte müşteriyi biraz olsun bu zor ekonomik süreçlerde rahatlatmaya çalışan marketin indirim fırsatlarına gelin birlikte bakalım...830 gramı %28 brix 37,90 TL’den satışa çıkacak. Tereyağın 700 gramı 113,50 TL. Çaykur marka siyah çay 75, 90 TL ile satışı yapılacak.1 kilo tarım kredi küp şeker ise 24 TL'den satılacak.