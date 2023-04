Tarım Kredi Market Nisan ayı sürprizini yaptı! 23 Nisan'a kadar geçerli olacak: Bu fiyatlardan alamayan bin pişman oluyor!

TARIM KREDİ İNDİRİMDEKİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ!





11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pek çok market zinciri indirim listelerini açıklamaya başladı. Tarım kredi Kooperatifleri de bu indirim furyasına katılan marketlerden biri oldu ve kısa bir süre önce indirim listesini duyurdu. Bu indirimler 23 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak. İşte indirimli ürünler... Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde birbirinden cazip indirimler bulunuyor. İhtiyaç duyabileceğiniz birçok ürün, bu indirimli listede yer alıyor. Fiyatları sürekli olarak yükselen ve tüketicilerin bütçesini zorlayan ürünlere uygun fiyatlı bir şekilde ulaşmanız mümkün.Bu indirim fırsatıyla beraber, market raflarında pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünleri kâr amacı gütmeksizin satılıyor, bu da fiyatları daha da cazip hale getiriyor. 7 Nisan 2023 tarihinden 23 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olan bu indirim fırsatı, müşterilerin marketlere akın etmesine sebep oldu. Bu dönemde ihtiyacınız olan her ürüne çok daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri market zincirleri, bu indirimlerle tüketicilere bayram öncesinde maddi açıdan destek olmayı amaçlıyor.33'lü Bulaşık Makinesi Tableti 47,9 TL 1 Litre Zeytinyağı 109 TL 8 kg çamaşır makinesi deterjanı 109,9 TL 40 Rulo Tuvalet Kağıdı 154,9 TL Superfresh Rulo Börek 25,9 TL Superfresh Rulo Börek 25,9 TL Domestos wc Blok 19,9 TL Domestos wc Blok 19,9 TL Elit Sıvı Krem 15,9 TL Super Bright Ovma Teli 12,9 TL Super Bright Ovma Teli 12,9 TL Asperox Yüzey Temizleyici 29,9 TL Parex ürünleri: Mabel Marsıelle Duş Jeli 23,9 TL Mabel Marsıelle Duş Jeli 23,9 TL Familia Plus Natural Havlu Kağıt 104,9 TL Familia Plus Natural Havlu Kağıt 104,9 TL Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 154,9 TL Bayram kolonyaları: Arkomen Tıraş Bıçağı Çeşitleri 21,9 TL Arkomen Tıraş Bıçağı Çeşitleri 21,9 TL Elit Peçete 11,9 TL Elit platin ultra bulaşık makinesi tableti 33 tablet: 47,9 TL Renax matik çamaşır makinesi deterjanı beyaz ve renkliler 8 KG: 109, 90 TL Tayaş Orient Mix 500 gram: 44,9 TL Tayaş damla dolgulu yumuşak şeker: 19.9 TL Elit Ultra Çamaşır suyu: 45,9 TL Ramazan ayı boyunca pek çok market ve mağaza zinciri, müşterilerine çeşitli indirim fırsatları sunuyor. Bu durum, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlıyor. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca birçok insanın evlerinde iftar sofraları kurması sebebiyle marketlerdeki yoğunluk da artıyor. Bu sebeple, indirimli ürünlerin yanı sıra stok sıkıntısı yaşanmaması için de önceden alışveriş yapmakta fayda var.