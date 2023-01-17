Aktüel
17 Ocak 2023 - 23:00

Tarım Kredi market ocak ayı bombasını patlattı! Çaydan tavuğa, deterjandan peynire yılın en ucuz fiyatları geldi: Poşetini alan koşuyor!

Yeni bir haftanın başlamışıyla beraber tarım kredi kooperatif marketlerinde de yeni indirimler başladı. Sürekli indirimleri takip edenler bu fırsatı kaçırmayın. Hangi üründe ne kadar indirim olacak. İşte haberin detayları…

Aktüel
17 Ocak 2023 - 23:00
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Tarım Kredi market ocak ayı bombasını patlattı! Çaydan tavuğa, deterjandan peynire yılın en ucuz fiyatları geldi: Poşetini alan koşuyor!
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Tarım kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve makul fiyatlarla ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar 16.01.2023 ile 31.01.2023 tarihli aktüel ürünler listesini incelemeye başladı. Bu listede temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin yer almasına karşın çay 39 TL, tavuk 32 TL, bulaşık deterjanı 11,90 TL ve bebek bezi 149,90 TL ikram edildi. İşte 16.1.2023 fiyat listesi...

TARIM KREDİ ONLİNE KATALOĞUYLA İNDİRİMİN KRALINI YAPTI! ÇAY, PEYNİR, SIVI YAĞ, ET YARI YARIYA DÜŞTÜ! 16 OCAK 2023 FİYAT LİSTESİ

Bulaşık deterjanı fiyatı: 11.90 TL



Yüzey temizleyici fiyatı: 17.90 TL

Fındık kreması fiyatı: 26.90 TL

Zeytin fiyatı: 29.90 TL

Tost peyniri fiyatı: 116.90 TL

Süzme Çiçek balı fiyatı: 84.90  TL 

Süzme peynir fiyatı: 59.90 TL

Çay fiyatı: 39.90 TL

Poşet Çay fiyatı: 17,50 TL

Ihlamur fiyatı: 22.90 TL

Bitki çayı fiyatı: 12.90 TL

Siyah çay fiyatı: 72.90 TL

Çocuk bezi fiyatı: 149.90 TL

Tuvalet kağıdı fiyatı: 139.90 TL

Şampuan fiyatı: 39.90  Türk Lirası

Bulaşık makinesi tableti fiyat: 49.90 TL

Sabun fiyatı: 21.90 TL

Salep fiyatı: 32.50 TL

Tavuk fiyatı: 32.00 TL

Satır köfte fiyatı: 54.90 TL

Tahin helvası fiyatı: 19.90 TL

Tavuk sarma fiyatı: 44.00  TL

Kornişon tursu fiyatı: 15.90 TL

Karışık turşu fiyatı: 15.95 TL

Buğday unu fiyatı: 12.90 TL

Siyez unu fiyatı: 25.90 TL

Salça fiyatı: 34.25 TL

Ceviz yağı fiyatı: 125.00 TL

Fındık yağı fiyatı: 145.00 TL

Maden Suyu fiyatı: 16.90 TL

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