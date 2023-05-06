Tarım Kredi Market poşetleri tıka basa dolduracak! Toz şeker, ayçiçek yağı ve yumrutada dev indirim başladı

Tarım kredi müşterileri dev indirim ile karşı karşıya kaldı. Cazip fiyatlarla beraber müşterinin ilgisini çeken Tarım Kredi, mayıs ayına hızlı giriş yaptı. Alışveriş yapmak için indirim araştırmasında olanların yüzü bu haber ile güldü. Temel ihtiyaçlarının uygun fiyatlı olduğu Tarım Kredi marketleri için fiyat listesi yayınlandı.
TARIM KREDİ MAYIS İNDİRİMİAyak paça çorbası 45, 90 TL
Pastırma 65,90 TL 400 gr sucuk 103,90 TL Jambon 13,90 TL 300 gr sosis 62,00 TL 1 kg dondurulmuş patates 39,90 TL 1500 ml şişe ayran 19,50 TL Kaya tuzu 12,90 TL 350 gr mayonez 23,90 TL Ketçap 21,90 TL
Karabiber 19,90 TL Kimyon 12,45 TL Kekik 11,50 TL Kırmızı pul biber 8,90 TL Gofret 5,90 TL Antep fıstıklı çikolata 14,90 TL Yulaflı bisküvi 18,90 TL Pötibör bisküvi 29,90 TL 1 kg çay 69,90 TL Siyah zeytin 49,90 TL Fındık kreması 42,90 TL Tereyağı 145,00 TL 1500 gr yoğurt 44,50 TL 900 gr süzme peynir 82,95 TL 450 gr beyaz peynir 42,75 TL 450 gr beyaz peynir 53,50 TL 1 litre süt 14,95 TL 1 kg tost peyniri 125,00 TL 1,5 litre içe tea 18,95 TL Olips şeker 6,95 TL First sakız 13,90 TL Missbon 7,45 TL Tofita 6,20 TL 1 litre cola 16,50 TL 1 litre fanta 14,90 TL 5 kg persil deterjan 99,90 TL Yumuşatıcı 32,90 TL 830 gr domates salçası 37,90 TL 650 gr turşu 15,90 TL 1 kg kırmızı mercimek 21,90 TL 1 kg fasulye 34,90 TL 1 kg nohut 29,50 TL 1 kg pilavlık bulgur 14,90 TL 1 kg pilavlık pirinç 16,90 TL 2 litre zeytinyağı 250 TL 1 kutu küp şeker 24,50 TL 5 kg buğday unu 47,90 TL 400 gr kakaolu krema 44,90 TL 850 gr bal 89,90 TL ıslak havlu 10,90 TL Dove şampuan 64,90 TL Molfix bebek bezi 209,90 TL 4000 ml bulaşık deterjanı 47,90 TL 2 litre çamaşır deterjanı 69,90 TL Kağıt havlu 99,90 TL Tuvalet kağıdı 144,90 TL