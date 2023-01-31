Aktüel
31 Ocak 2023 - 15:00

Tarım Kredi market son güzelliğini yaptı! Un ve salçada dev indirim başladı! Fiyatları duyan poşetini alıp markete koştu!

Marketler indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bir indirim haberi de Tarım Kredi marketinden geldi. Peki hangi ürün ne kadara satılıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
31 Ocak 2023 - 15:00
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Tarım Kredi market son güzelliğini yaptı! Un ve salçada dev indirim başladı! Fiyatları duyan poşetini alıp markete koştu!


Artan fiyatlar karşısında zorluk yaşayan vatandaş için büyük marketler kampanya yapmaya devam ediyor. Peki Tarım kredi Kooperatifi Marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? Fiyatlar ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKET İNDİRİMİ

Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri indirimlerinde hız kesmiyor. Birçok temel gıda çok uygun fiyatlara müşteriye sunuluyor. İşte o ürünler ve fiyatları;



Tarım Kredi Market İndirimi

-Tarım Kredi ceviz yağı 125 TL

-Tarım Kredi fındık yağı 145 TL

-Tarım Kredi buğday unu 12.90 TL

-Tarım Kredi siyaz unu 25.90 TL

-Anadolu Osmancık pirinç 69 TL

-1 kilogram patates 6.75 TL

-Tat marka domates salçası 34.25 TL

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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