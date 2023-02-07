Aktüel
07 Şubat 2023 - 21:45

Tarım Kredi Market'te 6-15 Şubat temel ihtiyaç indirimi başladı: Kaçıran pişman olur!

Tarım Kredi Market, birçok ürünü çok ucuz bir şekilde raflarında satışa çıkardı. 1-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada hangi ürünlerin indirimli olduğu detayları haberimizde...

Aktüel
07 Şubat 2023 - 21:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım Kredi Market'te 6-15 Şubat temel ihtiyaç indirimi başladı: Kaçıran pişman olur!
TAKİP ETTAKİP ET


Tarım kredi Kooperatif Market, bu ay için hazırlamış olduğu indirim kataloğunu vatandaşlarla paylaştı. 

1 Şubat'tan itibaren tezgahlarda yerini alan birçok ürün 14 Şubat'a kadar indirimli olarak satışa sunulmaya devam edecek.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?



indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

indirimli ürün

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ