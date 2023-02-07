Tarım kredi Kooperatif Market, bu ay için hazırlamış olduğu indirim kataloğunu vatandaşlarla paylaştı. 1 Şubat'tan itibaren tezgahlarda yerini alan birçok ürün 14 Şubat'a kadar indirimli olarak satışa sunulmaya devam edecek.
Aktüel
07 Şubat 2023 - 21:45
Tarım Kredi Market'te 6-15 Şubat temel ihtiyaç indirimi başladı: Kaçıran pişman olur!
Tarım Kredi Market, birçok ürünü çok ucuz bir şekilde raflarında satışa çıkardı. 1-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada hangi ürünlerin indirimli olduğu detayları haberimizde...
Aktüel
07 Şubat 2023 - 21:45