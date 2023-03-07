Tarım kredi Market'te bahar indirimi başladı! 2,5 kilosu 69 TL'ye satılacak... Herkes havada kapacak. İşte yılın indirim fırsatı. Devir ekonomi devri. Herkes geçinmenin yollarını arıyor. Bu nedenle de marketlerin indirim haberlerini sık sık takip ediyor. Tarım Kredi Kooperatiften çok güzel bir haber geldi. Aktüel ürün kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünler yok yok dedirtecek. İşte 14 mart tarihine kadar devam edecek indirimli fiyatlar ve aktüel ürünlerin listesi. İşte tüm detaylar...
TARIM KREDİ MARKETTEN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Müşterilerin hevesle beklediği aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yok yok! 14 mart tarihine kadar geçerli olacak indirimli fiyatlar ve katalogdaki ürünler haberimizde olacak. İşte ayrıntılar... Fiyatlarımızı indirdik diye açıklama yapan Tarım Kredi Markette hangi ürün kaç para. İşte fiyatlar. Filiz çayın fiyatı 199,90 TL. Poşet çayın fiyatı: 45,90 TL. Küp şekerin fiyatı: 24 TL. Toz şekerin fiyatı: 105 TL. Çamaşır deterjanının fiyatı: 104,90 TL. Üzüm pekmezinin fiyatı :35 TL. Zeytinin fiyatı: 99,90 TL.