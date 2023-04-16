Tarım Kredi Market'te bayram öncesi kallavi indirim başladı! Bayram temizliği yapacak hanımlar dikkat: Temizlik ürünlerinde fiyatlar yarıya indi!

Müşteriler, kampanya dahilinde bu ürünleri indirimli fiyatlarla satın alabilirler. Kampanya detayları ve koşulları Tarım kredi Kooperatif marketlerinde yer alan broşürlerden ve internet sitesinden takip edilebilir.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Bu ürünler arasında bakliyat çeşitleri, temizlik malzemeleri, çay, şeker gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. Kampanyanın son tarihi olarak 23 Nisan 2023 belirtiliyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirimli ürünler şu şekilde sıralanabilir: