Tarım Kredi Market'te çay ve kahve indirimi! 1 kg çay artık bu fiyattan satılacak

Tarım kredi Kooperatif Market, "Bayram Bereketi" adlı kampanyası ile 7-23 Nisan tarihleri arasında müşterilerine indirimli alışveriş fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 61 ürünün fiyatı düşürülerek, ucuz alışveriş yapmak isteyenlere avantajlı imkanlar sunuluyor. Tarım Kredi Kooperatif Market'in "Bayram Bereketi" kampanyası süresince, gıda ürünleri, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve diğer pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya boyunca, stokları sınırlı olan bu fırsatlardan yararlanmak için marketlerdeki indirimli ürünleri takip etmek gerekiyor.
Özellikle temel gıda maddeleri arasında yer alan çay, kahve ve şeker gibi ürünler, kampanya süresince daha önce hiç bu kadar uygun fiyatlarla satışa sunulmamış olacak. Bu nedenle, müşterilerin bu fırsatı kaçırmamaları için 2-4 paket alarak stoklarını yenilemeleri öneriliyor. Tarım Kredi Kooperatif Market, müşterilerine hem uygun fiyatlı alışveriş yapma imkanı sunarken, hem de kaliteli ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Kampanya kataloğuna göz atarak, ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.