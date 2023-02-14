Aktüel
14 Şubat 2023 - 16:45

Tarım Kredi Market'te çıldırtan indirimler! Ayçiçek yağı ve kıyma fiyatları dip yaptı: Poşet poşet satılıyor!

Son günlerde yaptığı indirimler vatandaşa dudak uçuklattı. Yeni başlayan kampanyada birçok ürün görülmemiş fiyatlara satılıyor. Detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...

Aktüel
14 Şubat 2023 - 16:45
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Tarım Kredi Market'te çıldırtan indirimler! Ayçiçek yağı ve kıyma fiyatları dip yaptı: Poşet poşet satılıyor!
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Günümüzde artan geçim sıkıntısı ve alım gücü vatandaşı zorlarken duyurulan Türkiye Tarım kredi Kooperatif marketlerinin yaptığı yeni kampanyalar vatandaşı sevindirdi. Yeni başlatılan kampanyayla ilgili detaylar haberimizde sizlerle...

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HANGİ ÜRÜNLERE NE KADAR İNDİRİM YAPILDI



 Günümüzde fiyatı en çok artan ürünlerden biri olan ayçiçek yağlarına gelen indirim vatandaşı en çok sevindiren oldu. Son indirimde TMO 5 LT Ayçiçek yağı  130TL'ye kadar düştü. Ayçiçek yağının yanında una ve tereyağına da indirim yapıldı. 5kg buğday unu  39,90 TL, Torku tereyağının kilosu 74,90 TL, 400gr kavanoz bal 19,90 TL ve 1kg Karadeniz çay ise 72TL'ye kadar düştü. Yeni duyan vatandaşlar hemen mağazalara akın etti. Mağazalara gidemeyen vatandaşlar ise PTT AVM ile kargo ücreti farkıyla evlerine siparişlerde bulundular.

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EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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