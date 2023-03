Tarım Kredi Market'te hafta arası indirimi! Bu indirimin tekrarı yok: 48,90 TL'ye kadar düştü!

TARIM KREDİ MARKETLER 1-14 MART İNDİRİMLİ ÜRÜNLER







Tarım kredi Marketlerin müşterilerin avantajlı şekilde alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla her ay iki kez indirim yaptığı biliniyor. Peki Tarım Kredi Marketler 1-14 Mart arasında hangi ürünler indirimli? Fiyatlar ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Tarım Kredi Marketler müşterilerinin temel gıda ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayabilmesi için her ay kampanyalarına devam ediyor. Tarım Kredi Marketler tarafından Mart ayının ilk iki haftasında indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Tarım Kredi marka 1 kg Jumbo demlik poşet çay 99.90 TL -Eti marka kremalı bisküvi 8'li 26.90 TL -Yetiş Matik marka toz çamaşır deterjanı 9 kg 104.90 TL -Eti Finger marka bisküvi 6'lı 42.90 TL -Viking Soft marka yumuşatıcı 5 litre 49.90 TL -Miskos marka 4'lü gofret 39.90 TL -Tarım Kredi marka süzme çiçek balı 850 gram 84.50 TL -Tarım Kredi marka 1 kg küp şeker 24 TL -Aynes marka 2 kg yoğurt 37.25 TL -Flowback marka streç film 44.90 TL -Tarım Kredi marka kakaolu fındık kreması tekli 33.50 TL, ikili 59.90 TL -Avşar marka doğal maden suyu 6'lı tekli alım 17.90 TL, ikili alım 32.90 TL -Marmara Birlik marka 1400 gram siyah zeytin 99.90 TL -Tarım Kredi marka 2.5 kilogram pilavlık bulgur 39.90 TL -TMO marka 5 litre ayçiçek yağı 135 TL -Vita Bitkisel 2 litre susuz yağ 105 TL -Destan marka 5 kg toz şeker 105 TL -Tarım Kredi marka 1 kilo yarım yağlı süt 190 TL -TMO marka 800 gram üzüm pekmezi 35 TL -Elit marka 2 katlı dev havlu 21.90 TL -Lipton marka 48'li demlik+ 25'li bardak poşet çay 45.90 TL -Kenton marka 3'lü puding 19.90 TL -Tarım Kredi marka 3.1 yağlı 1 litre koli süt 200 TL -Torku marka pötibör bisküvi 4'lü 29.90 TL -Aynes marka 1.5 litre ayran 19.50 TL -Tarım Kredi marka 3 kg çay 199.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kg kırık pirinç 17 TL -Viking marka 2700 ml sıvı çamaşır deterhanı 48.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kg tarsüt tereyağı 154.90 TL -Elit marka 4 litre bulaşık deterjanı 47.90 TL -Uludağ marka 2.5 litre portakallı içecek 19.90 TL -Tarım Kredi marka 800 gram reçel çeşitleri 42.95 TL, ikili alımda 76.50 TL -Tarım Kredi marka 2.5 kilogram koçbaşı nohut 75.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram tam yağlı beyaz peynir 82.50 TL -Et ve Süt Kurumu gövde tavuk kilogram 38 TL -Tarım Kredi marka fermente dana kangal sucuk 220 TL -Tarım Kredi marka 5 kilogram sıra fasulye 189.90 TL -Kuzucu marka 2 kilogram tost peyniri 219.90 TL