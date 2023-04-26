Tarım Kredi Market'te indirim çılgınlığı başladı! O ürünlere tek kuruş zam yok: İşte indirim listesi!

Sık sık kampanya yapan Tarım kredi Marketler bu kez de 900 üründe fiyat sabitleme kararı aldı! Peki fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLER KAMPANYASISon dönemlerde market fiyatları sık sık artmaya devam ederken Tarım Kredi Marketlerin kampanyaları da hızla devam ediyor. Tarım Kredi Marketler tarafından bildirilen haberlere göre 900 üründe fiyat sabitleme kararı alındı ve 1 ay daha uzatılacak. Kampanyaya dahil olan ürünler ve fiyatlar şu şekilde;
-Tarsüt marka 400 gram tam yağlı kaşar peynir 66 TL -Tarım Kredi marka kuru fasulye 1 kilogram 34.90 TL -Tarım Kredi marka pilavlık bulgur 1 kilogram 15.25 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram pirinç 29.90 TL -Tarım Kredi marka 500 gram makarna çeşitleri 7.95 TL -Elit marka sıvı sabun 750 mol 10.90 TL -Elit Matik marka 5 kilogram toz deterjan 94.90 TL -Elit marka 100'lü kağıt peçete 11.90 TL -Tarım Kredi marka 850 gram süzme çiçek balı 89.90 TL -Tarım Kredi marka 500 gram kakaolu fındık kreması 29.90 TL