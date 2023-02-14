Tarım Kredi Market'te izdiham yaratacak indirimler! Salça, bebek şampuanı, makarnada flaş indirimler: Böylesi bir daha gelmez!

Vatandaşlar ekonomik nedenlerden ötürü indirim takibi yaparken Tarım Kooperatif marketlerinden benzeri görülmemiş indirim haberi geldi. Ayçiçek yağı, sucuk, peynir, tuvalet kağıdı, salça gibi ürünler resmen yarı fiyatına düştü. İşte, Tarım Kooperatif 1-14 Şubat 2023 kataloğu haberimizde yer almaktadır.
TARIM KREDİ 1-14 ŞUBAT 2023 KATALOĞU1 LT Güney Marmara Zeytinyağı 116,90 TL
1 KG Anadolu nohut 28,00 TL 1 KG pilavlık bulgur 15,25 TL 1 KG tarhana 59,90 TL 350 ml nar ekşisi 34,90 TL Ton balığı 36,90 TL kredi 1-14 şubat kataloğu">
830 gr salça 34,25 TL 1 KG pirinç 17,00 TL 400 gr tulum 59,90 TL 525 gr peynir 69,90 TL 500 gr fındık kreması 39,75 TL 450 gr çiçek balı 49,75 TL 300 gr tahin 27,75 TL 800 gr üzüm pekmezi 44,50 TL Kangal sucuk 99,00 TL Fermente sucuk KG 200,00 TL 250 gr soyulmuş sosis 32,75 TL 50 gr macar salam 9,50 TL 500 gr ıspanaklı rulo börek 29,50 TL 500 gr ezine peynirli rulo börek 25,95 TL 1 KG siyah çay 65,90 TL 1 KG Çaykur siyah çay 76,90 TL 20 gr poşet siyah çay 10,50 TL 200 gr siyah çay 24,90 TL 100 gr Türk kahvesi 14,90 TL