Aktüel
19 Şubat 2023 - 11:45

Tarım Kredi Market'te kapış kapış sattıran indirimler! Mahallesinde olan koşacak: Çay, salça, yağ bebek bezinde olay indirimler!

Tarım Kredi, şubat ayı aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak fiyatları indirdiğini duyurdu. Fiyatlardaki bu düşüş, tüm Türkiye'deki tüketicileri memnun etti. Tarım Kredi'nin 17 Şubat kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat listesi, izdiham yaratacak kadar cazip ve çekici olduğu için, tüketicilerin sepetleri hızla dolacak.

Aktüel
19 Şubat 2023 - 11:45
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım Kredi Market'te kapış kapış sattıran indirimler! Mahallesinde olan koşacak: Çay, salça, yağ bebek bezinde olay indirimler!
TAKİP ETTAKİP ET


Tarım kredi Kooperatifleri, Türkiye'deki enflasyonla mücadele kapsamında indirim kampanyasını sürdürerek, 15-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu peş peşe yayımlamıştır. Uygun fiyatlı ve hesaplı alışveriş yapmak isteyen tüketiciler, Tarım Kredi'nin indirimli ürünlerini takip ediyorlar.

BU FİYATLAR İZDİHAM YARATIR! TÜM TÜRKİYE'DE FİYATLAR İNDİ! SEPETLER PEŞ PEŞE DOLACAK! TARIM KREDİ 17 ŞUBAT KATALOĞU

Tarım Kredi'nin indirimli ürünleri arasında, temel gıda ürünleri olan çay, sıvı yağ, zeytin, et, bakliyat çeşitleri, peynir çeşitleri ve salça gibi ürünler yer alırken, ayrıca deterjan çeşitleri de ucuz fiyatlarla sunulmaktadır. Katalogda yer alan fiyatlar oldukça cazip ve çekici görünüyor. Örneğin, salça 37 lira, şeker 24 lira ve 1 kg çay 75 liraya satışa sunulmuştur.



konut

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ 17 ŞUBAT 2023

TK riviera zeytinyağı 5 lt tutarı: 469.90 lira

Anadolu kuru fasulye tutarı: 32.50 lira

Anadolu Osmancık pirinç tutarı: 28.90 lira

TK makarna çeşitleri tutarı: 9.90 lira

TK domates salçası tutarı: 37.90 lira

TK küp şeker tutarı: 24 lira

Aynes beyaz peynir tutarı: 79.90 lira

Aynes kaşar peyniri tutarı: 99.90 lira

TK 3 dilimli beyaz peynir tutarı: 69.90 lira

Aynes kaymaksız yoğurt tutarı: 42.50 lira

Aynes tereyağı tutarı: 113.50 lira

TK kakaolu fındık kreması tutarı: 27.90 lira

TK geleneksel kayısı reçeli tutarı: 19.90 lira

TK Karadeniz siyah çay tutarı: 67.90 lira

Çaykur tiryaki siyah çay tutarı: 75.90 lira

Çaykur altınbaş siyah çay tutarı: 44.90 lira

TK dondurulmuş salep tutarı: 32.50 lira

Avşar aromalı maden suyu tutarı: 19.90 lira

TK çubuk çay çeşitleri tutarı: 12.90 lira

TK donuk kıyma 400 gr tutarı: 62.90 lira

TK kasap fermente sucuk tutarı: 67.50 lira

TK dilimli macar salam tutarı: 9 lira

TK kokteyl sosis tutarı: 24 lira

Asr donuk işkembe çorbası tutarı: 44.90 lira

TMO çekirdeksiz kuru üzüm tutarı: 15 lira

TMO kavrulmuş iç fındık tutarı: 55 lira

Eti cin bisküvi tutarı: 17.90 lira

Torku premo bisküvi tutarı: 16.90 lira

Koska susam krokan tutarı: 7.90 lira

Koska cevizli koz helva tutarı: 24.90 lira

Master potato cips çeşitleri tutarı: 26.90 lira

Ülker kare çikolata tutarı: 9.90 lira

Elit sıvı sabun çeşitleri tutarı: 11.90 lira

Elit sıvı krem tutarı: 13.90 lira

Elit ultra çamaşır suyu tutarı: 42.90 lira

Asperox yüzey temizleyici tutarı: 28.90 lira

Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı fiyatı: 34.90 lira

Sleepy extra çocuk bezi tutarı: 89.90 lira

Jender hasta bezi tutarı: 229.90 lira

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ