Tarım Kredi Market'te kapış kapış sattıran indirimler! Mahallesinde olan koşacak: Çay, salça, yağ bebek bezinde olay indirimler!

Tarım kredi
Kooperatifleri, Türkiye'deki enflasyonla mücadele kapsamında indirim kampanyasını sürdürerek, 15-28 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu peş peşe yayımlamıştır. Uygun fiyatlı ve hesaplı alışveriş yapmak isteyen tüketiciler, Tarım Kredi'nin indirimli ürünlerini takip ediyorlar.
BU FİYATLAR İZDİHAM YARATIR! TÜM TÜRKİYE'DE FİYATLAR İNDİ! SEPETLER PEŞ PEŞE DOLACAK! TARIM KREDİ 17 ŞUBAT KATALOĞU
Tarım Kredi'nin indirimli ürünleri arasında, temel gıda ürünleri olan çay, sıvı yağ, zeytin, et, bakliyat çeşitleri, peynir çeşitleri ve salça gibi ürünler yer alırken, ayrıca deterjan çeşitleri de ucuz fiyatlarla sunulmaktadır. Katalogda yer alan fiyatlar oldukça cazip ve çekici görünüyor. Örneğin, salça 37 lira, şeker 24 lira ve 1 kg çay 75 liraya satışa sunulmuştur.
TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ 17 ŞUBAT 2023
TK riviera zeytinyağı 5 lt tutarı: 469.90 lira Anadolu kuru fasulye tutarı: 32.50 lira Anadolu Osmancık pirinç tutarı: 28.90 lira TK makarna çeşitleri tutarı: 9.90 lira TK domates salçası tutarı: 37.90 lira TK küp şeker tutarı: 24 lira Aynes beyaz peynir tutarı: 79.90 lira Aynes kaşar peyniri tutarı: 99.90 lira TK 3 dilimli beyaz peynir tutarı: 69.90 lira Aynes kaymaksız yoğurt tutarı: 42.50 lira Aynes tereyağı tutarı: 113.50 lira TK kakaolu fındık kreması tutarı: 27.90 lira TK geleneksel kayısı reçeli tutarı: 19.90 lira TK Karadeniz siyah çay tutarı: 67.90 lira Çaykur tiryaki siyah çay tutarı: 75.90 lira Çaykur altınbaş siyah çay tutarı: 44.90 lira TK dondurulmuş salep tutarı: 32.50 lira Avşar aromalı maden suyu tutarı: 19.90 lira TK çubuk çay çeşitleri tutarı: 12.90 lira TK donuk kıyma 400 gr tutarı: 62.90 lira TK kasap fermente sucuk tutarı: 67.50 lira TK dilimli macar salam tutarı: 9 lira TK kokteyl sosis tutarı: 24 lira Asr donuk işkembe çorbası tutarı: 44.90 lira TMO çekirdeksiz kuru üzüm tutarı: 15 lira TMO kavrulmuş iç fındık tutarı: 55 lira Eti cin bisküvi tutarı: 17.90 lira Torku premo bisküvi tutarı: 16.90 lira Koska susam krokan tutarı: 7.90 lira Koska cevizli koz helva tutarı: 24.90 lira Master potato cips çeşitleri tutarı: 26.90 lira Ülker kare çikolata tutarı: 9.90 lira Elit sıvı sabun çeşitleri tutarı: 11.90 lira Elit sıvı krem tutarı: 13.90 lira Elit ultra çamaşır suyu tutarı: 42.90 lira Asperox yüzey temizleyici tutarı: 28.90 lira Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı fiyatı: 34.90 lira Sleepy extra çocuk bezi tutarı: 89.90 lira Jender hasta bezi tutarı: 229.90 lira