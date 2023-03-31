Aktüel
31 Mart 2023 - 11:00

Tarım Kredi Market'te kırmızı et bayramı! Koli koli geldi: O fiyata en ucuz kıymayı ilk giden kapacak!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları sabitlediğini açıkladı. Bu kampanya kapsamında marketlerde satılan yaklaşık 900 ürün çeşidi bulunuyor. İşte detaylar...

Aktüel
31 Mart 2023 - 11:00
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Tarım Kredi Market'te kırmızı et bayramı! Koli koli geldi: O fiyata en ucuz kıymayı ilk giden kapacak!
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Tarım kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatları sabitlediğini açıkladı. Tarım Kredi Grubu'nun bu kampanyası, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da vatandaşlara destek olma amacını taşıyor. Bu güzel kampanya ile Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin yanında güçlü bir şekilde durduğunu bir kez daha gösteriyor. 

Bu kampanya kapsamında marketlerde satılan yaklaşık 900 ürün çeşidi arasında pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünleri bulunuyor.

KIYMANIN KİLOSU 140, KUŞBAŞININ 150 TL'DEN SATILIYOR!

KIYMA



Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kıyma fiyatları da bu indirim kampanyası kapsamında belirlendi. Kıymanın kilosu 140 TL'den, kuşbaşı ise 150 TL'den satılıyor. Ayrıca, Tarım Kredi Marketlerinde Mart-Nisan ayı boyunca geçerli olan indirimli ürünler de mevcut. Bu indirimli ürünler listesinde de birçok farklı gıda ve temizlik ürünü yer alıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, güçlü tarihçesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla müşterilerine her zaman kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak destek olmaya devam edecektir.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ

YAĞSIVI SABUN

YÜZEY TEM.

DOMESTOS

PEÇETE

SABUN

TIRAŞ BIÇAĞI

EARLYGREY

ÇAY

MİLKATUVALET KAĞIDI

MİLKA

MİLKA

TEREYAĞI

 

PİRİNÇ

UN

PİRİNÇ

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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