Tarım kredi Kooperatif Marketleri kurulduğu zaman kar amaçlı olmadıkları açıklaması yapılmıştı. Bu amaç doğrultusunda her hafta yeni ve farklı ürünlerde indirim haberleri yapılıyor. Yeni indirim ise 1-14 Mart arasında geçerli. Haberi duyan vatandaş markete koştu. İşte marketin indirimli ürünler listesi.
Aktüel
04 Mart 2023 - 07:30
Tarım Kredi Market'te mart ayı indirimleri başladı! Piyasada böylesi yok: Peynir, tereyağ, ayçiçek yağında indirim!
Halkın cebini düşünen, uygun fiyatlı ürünleriyle herkese hitap eden market yeni indirimini duyurdu. Tarım Kredi Kooperatif Marketi 1 - 14 Mart indirimli ürünler listesinde neler var? Detaylar haberimizde.
Aktüel
04 Mart 2023 - 07:30