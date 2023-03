Tarım Kredi Market'te mart ayı indirimleri başladı! Piyasada böylesi yok: Peynir, tereyağ, ayçiçek yağında indirim!

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİM







İNDİRİMLİ ÜRÜNLERETİ FİNGER BİSKÜVİ: 42,90 TL

Tarım kredi Kooperatif Marketleri kurulduğu zaman kar amaçlı olmadıkları açıklaması yapılmıştı. Bu amaç doğrultusunda her hafta yeni ve farklı ürünlerde indirim haberleri yapılıyor. Yeni indirim ise 1-14 Mart arasında geçerli. Haberi duyan vatandaş markete koştu. İşte marketin indirimli ürünler listesi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre, Tarım Kredi Kooperatif marketleri kar amaçlı kurulmadı. Hem halka uygun fiyatlı ürün sunabilmek hem de küçük tarım kooperatiflerini desteklemek temel amaçlar arasındaydı. Bu amaçla da markette her hafta indirim yapılmakta. İndirimli ürünlerin bazıları aşağıda yer almakta. Fırsatı kaçırmamak için tarihi unutmamalısınız.ETİ KREMALI BİSKÜVİ: 26,90 TL AVŞAR DOĞAL MADEN SUYU: 17,90 TL ULUDAĞ EFSANE PORTAKAL: 19,90 TL LİPTON POŞET ÇAY: 45,90 TL TK JUMBO DEMLİK POŞET ÇAY: 99,90 TL TK FİLİZ ÇAY: 199,90 TL ET VE SÜT KURUMU GÖVDE TAVUK: 38 TL TK FERMENTE DANA KANGAL SUCUK: 220 TL TK SÜZME ÇİÇEK BALI: 84,50 TL ANADOLU OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG: 69.00 TL DESTAN TOZ ŞEKER 5 KG: 105.00 TL VİKİNG SOFT YUMUŞATICI 5 L: 49.90 TL