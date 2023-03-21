Aktüel
21 Mart 2023 - 15:00
Tarım Kredi Market'te Ramazan şenliği! Fiyatlar 12,90 TL'ye kadar çekildi: Un, bakliyat, ayçiçek yağı ne ararsan en ucuza!
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayı indirimlerine özel olarak hazırladığı kataloğunu yayınladı. Kataloğun geçerlilik süresi 29 Mart'a kadar devam edecek ve Ramazan ayına özel birçok fırsat sunacak. "Ramazan ayı bereketiyle geldi" sloganıyla hazırlanan katalogda, indirimli ürünler ve özel kampanyalar dikkat çekiyor.
Aktüel
21 Mart 2023 - 15:00