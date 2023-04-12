Aktüel
12 Nisan 2023 - 09:15

Tarım Kredi Market'te ucuz et satışı başladı! Kuşbaşı, kıyma 140 TL'ye düştü: Diğerlerinde tam 300 TL...

Sevilen market zincirlerinden olan Tarım Kredi Marketlerinde Ramazan ayına özel kampanyalar sunulmaya devam ederken et fiyatlarında öyle bir indirim yapıldı ki herkes sıra bekledi. Tarım Kredi marketlerinde 200 TL olan ürün 150 TL olarak satışa sunuldu. İşte, 11 Ayın Sultanına özel Tarım Kredi kampanyası haberimizde.

Aktüel
12 Nisan 2023 - 09:15
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Tarım Kredi Market'te ucuz et satışı başladı! Kuşbaşı, kıyma 140 TL'ye düştü: Diğerlerinde tam 300 TL...
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Ramazan ayıyla beraber marketlerden çeşitli indirim haberleri gelirken Tarım kredi resmen tüm ilgiyi üzerine topladı. Ayçiçek yağından et fiyatlarına kadar her şey yarı fiyatına satışa sunuldu. Ramazan ayında evine et girmeyenler bile bu fiyatlara et alabilecek. 2022 senesinde en çok artışlardan nasibini alan etler olurken bununla beraber ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı sıralamada yer aldı. Kıymanın kilosu 250 TL'yi aşarken Tarım Kredi marketleri indirim yaptı.

tarım kredi et indirimi

TARIM KREDİ ET İNDİRİMİ



Ramazan ayında 900 ürün üzerinde fiyatları sabitleme kampanyası başlatılırken kuşbaşı, kıymayla beraber tüm kırmızı etlerin fiyatlarında hareketlilik yaşanmadı. Tarım Kredi Marketlerine özel olarak indirim dikkatleri çekerken kıyma etinin kilosu 140 TL'den kuşbaşının kilosu ise 150 TL olarak raflarda yerini aldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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