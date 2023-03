Tarım Kredi Market'te yeni haftanın indirimleri başladı! Kilosu sadece 15,25 TL'ye satılacak: Bitmeden yetişin

TARIM KREDİ MARKETLER RAMAZAN AYI KAMPANYASI







Tarım kredi Marketler en çok kampanya yapan market olarak biliniyor ve Ramazan Ayı içinde geçerli olacak birçok farklı kategorideki ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. Tarım Kredi Marketlerde en çok dikkat çeken indirim et ve et ürünleri ile ilgili oldu. Peki indirimli ürünler ve fiyatları ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Tarım Kredi Marketlerde 21-29 Mart tarihi arasında geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları belirlendi. Tarım Kredi Marketlerin her ay 2 haftada bir iki kez olmak üzere kampanyalı ürünleri müşterilerine sunduğu biliniyor. Tarım Kredi Marketlerde Ramazan ayı boyunca Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma doğrultusunda et ve et ürünlerinde indirimli fiyatlar vatandaşa sunulacak. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan araştırma sonrasında yüzde 50 artış gösteren et fiyatları ile ilgili çalışma tamamlandı ve Tarım Kredi Marketler ile protokol imzalaması yapıldı. Yapılan protokol kapsamında verilen ürünler aylık minimum 600 ton olarak ambalajlı 1'er kilogram kıyma ve kuşbaşı verilecek. Kıymanın kilosu 140, kuşbaşı kilosu 150 TL olarak vatandaşla sunulacak. İstanbul market raflarında ise aylık olarak 2 bin 400 ton karkas et verilmesi sağlanarak Ramazan Ayı boyunca kıyma 190 TL, kuşbaşı 210 TL'den satılacak. Tarım Kredi Marketlerde 21-29 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Anadolu marka 1 kilogram pirinç 29.90 TL -Anadolu marka 1 kilogram pilavlık bulgur 15.25 TL -Anadolu marka 1 kilogram nohut 29.50 TL -TMO marka 5 litre ayçiçek yağı 135 TL -Destan marka 5 kilogram toz şeker 105 TL -Özde ve Nora marka 5 kilogram un 47.90 TL -Anadolu marka 1 kilogram kırmızı mercimek 21.90 TL -Özka marka 300 gram güllaç tatlısı 35.50 TL -Ege marka 400 gram kadayıf tatlısı 24.90 TL -Ege marka 140 gram Kemal Paşa tatlısı 12.90 TL -Tukas marka 830 gram domates salçası 36.90 TL -Ege marka 250 gram şekerpare tatlısı 15.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram yeşil mercimek 29.90 TL -Tarım Kredi marka 500 gram geleneksel tarhana 35.90 TL -Tarsüt marka 400 gram İzmir tulum peyniri 64.90 TL -Tarım Kredi marka 500 gram tuzsuz tereyağı 82 TL -Tarsüt marka 250 gram yöresel peynir çeşitleri 37.90 TL -Tarım Kredi marka 460 gram süzme peynir 39.95 TL -Aynes marka 2 kilogram kaymaksız yoğurt 42 TL -TKS marka 2 kilogram yoğurt 42 TL -Aynes marka 450 gram beyaz peynir 46 TL -Aynes marka 1 litre yağlı süt 17.50 TL -Aynes marka 1.5 litre ayran 19.50 TL -Has Erzincan marka 450 gram tulum peyniri 79.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram yeşil zeytin 69.90 TL -Kaanlar marka 1 kilogram siyah zeytin 68.50 TL -Kaanlar marka 1 kilogram yağlı siyah zeytin 58.50 TL -Tarım Kredi marka 450 gram süzme bal 51.90 TL -Tarım Kredi marka 400 gram kakaolu fındık kreması 29.90 TL -Tarım Kredi marka 300 gram tahin 29.90 TL -Tarım Kredi marka 800 gram üzüm pekmezi 49.90 TL -Tunas marka 500 gram tahin helvası 28.50 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram yeşil zeytin 69.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram siyah çay 69.90 TL -Tarım Kredi marka 48'li demlik poşet çay 17.90 TL -Tarım Kredi marka 250 gram Türk kahvesi 41.90 TL -Çaykur Rize marka 500 gram siyah çay 39.90 TL -Kaffka marka 150 gram kahve çeşitleri 19.90 TL -Tarım Kredi marka 1 litre limonata 9.90 TL -Avşar marka 6'lı maden suyu 16.90 TL -Benorganic marka meyve suyu 28.50 TL -Coca Cola- Fanta 2.5 litre içecek çeşitleri 29 TL -Dimes marka 1 litre meyve suyu çeşitleri 19.90 TL -Lipton marka 1.5 litre soğuk çay 23.90 TL, ikili alımda 37.90 TL -Kızılay marka 6'lı gazoz 28.90 TL -Kızılay marka 1 litre Ramazan şerbeti 12.45 TL -Tarım Kredi marka 120 gram pastırma 59.75 TL -ASR marka 750 gram işkembe çorbası 44.90 TL -Çorum Belediyesi kavurma 330 TL -Superfresh marka 500 gram rulo börek 25.90 TL -Elit marka 6'lı kağıt havlu 39.90 TL -Elit marka 100 yaprak peçete 11.90 TL -Clea marka 120 yaprak ıslak mendil 15.50 TL -Cook marka pişirme kağıdı 10.90 TL -Gülçiçek marka 400 ml gül suyu 47.90 TL -Mayıslo marka 150 yaprak puf mendil 12.90 TL -Solo marka 32'li tuvalet kağıdı 124.95 TL -Tarım Kredi marka 200 gram kuru kayısı 39.90 TL -Tarım Kredi marka 250 gram kuru üzüm 26.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram çekirdeksiz üzüm 42.90 TL -Tarım Kredi marka 250 gram ceviz içi 52.90 TL -Tarım Kredi marka 1 kilogram kabuklu ceviz 67.50 TL -Tarım Kredi marka 250 gram kuru dut 39.90 TL