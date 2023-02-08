Tarım Kredi Market'te yeni haftanın indirimleri! Bu ürünleri yetişen alabilecek

Tarım kredi
Kooperatif Marketleri, 1 - 14 Şubat 2023 tarihleri arasında, temel ihtiyaç malzemelerinde cazip indirimler sunuyor. Şubat ayına özel bu indirimleri yakalamak için kooperatif marketleri ziyaret etmeyi unutmayın. Orada, farklı ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alma fırsatını elde edebilirsiniz. Tüm ürünleri içeren haberi inceleyin ve en uygun fiyatları yakalayın. Ayrıca, alışverişlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Şimdi, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde sizleri bekliyor. Mutlaka gidin ve bu aya özel bu indirimleri yakalayın.
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESI KATALOĞU (1-14 ŞUBAT)! TARIM KREDİ MARKET KATALOĞUNDA HANGI ÜRÜN FİYATLARI İNDİRİMLİ, LİSTEDE NELER VAR?
TK Güney Marmara Sızma Zeytinyağı 1 lt Naturel 116,90 TL, TK Kırık Pirinç 1 kg 17,00 TL, Anadolu Nohut 1 kg 28,00 TL, Anadolu Pilavlık Bulgur 1 kg 15,25 TL, TK Doğal Ev Tarhanası 1 kg 59,90 TL, Tat Domates Salçası 830 gr 34,25 TL, TK Ton Balığı 3×80 g 36,50 TL, TK Ton Balığı 2×160 g 36,90 TL, TK %100 Nar Ekşisi 350 ml 34,90 TL, Tarsüt İzmir Tulumu 400 gr 59,90 TL, TK 3 Dilim Olg. Beyaz Peynir 525 gr 69,90 TL, TK Yarım Yağlı UHT Süt %1,5 Yağ 1 lt 17,00 TL, TK Yağlı UHT Süt %3,1 Yağlı 1 lt 18,00 TL, Aynes UHT Sade Süt 200 ml 3,95 TL, Aynes UHT Aroöalı Süt 180 ml 3,95 TL, TK Sütlü Fındık Kreması 500 gr 39,75 TL, TK Süzme Çiçek Balı 450 g 49,75 TL, TK Tahin Yerli Susam 300 g 27,75 TL, TK Üzüm Pekmezi 800 gr 44,50 TL, Özlem Kangal Sucuk Dana 2×200 g 99,00 TL, TK Fermente Sucuk Dana kg 200,00 TL, TK Soyulmuş Sosis Dana 250 g 32,75 TL, TK Macar Salam Dana 50 g 9,50 TL, Pek Food Ispanaklı Rulo Börek Dondurulmuş 500 g 29,50 TL, Pek Food Ezine Peynirli Rulo Börek 500 gr 25,95 TL, Pek Dood Lahmacun 6’lı Paket 330 gr 45,00 TL, SuperFresh Süt Mısır 450 gr 24,50 TL, TK Tiryaki Siyah Çay 1 kg 65,90 TL, Çaykur Rize Turist Siyah Çay 1 kg 76,90 TL, TK Bardak Poşet Siyah Çay 25 adet 10,50 TL, Çaykur Altınbaş Demlik Poşet Siyah Çay 40 adet 24,90 TL, TK Türk Kahvesi 100 gr 14,90 TL, Kızılay Doğal Maden Suyu 6×200 ml 16,90 TL, Niğde Sade Gazoz 6×250 ml 34,90 TL, Uludağ Efsane Gazoz Portakal 150 ml 14,90 TL, Uludağ Efsane Gazoz sade 1500 ml 13,90 TL, Doğanay Limonata 1000 ml 9,90 TL, Ülker Çokonat 3’lü Paket 3×33 g 12,45 TL, Torku Zarf Çikolata 65 gr 9,90 TL, TK Kurabiye Çeşitleri Hurmalı – Susamlı 200 gr 23,90 TL, TK Kurabiye Çeşitleri Gül Yapraklı – Hindistan Cevizli 200 gr 24,90 TL, Ülker Çizi Kraker 4×70 gr 17,90 TL, Ülker Çiziviç Kraker 3×82 gr 18,90 TL, Elit Dev Kağıt Havlu 2 katlı 21,90 TL, Elit Servis Peçete 100’lü 11,90 TL, Solo Tuvalet Kağıdı 32 Rulo 134,90 TL, Clea Islak Mendil 3×15 Yaprak 5,90 TL, Clea Islak Havlu 90 Yaprak 10,90 TL, Uni Baby Saç ve Vücut Şampuanı 500 ml 17,90 TL, Elit Çamaşır Suyu 1000 ml 13,90 TL, Elit Sıvı Bulaşık Deterjanı 4000 ml 47,90 TL ve Peros Matik Çamaşır Deterjanı 46 Yıkama 7 kg 109,90 TL ürünleri indirimli olarak satılmaktadır. Diğer sayfadan devam eden indirimli ürünleri görmek için diğer sayfaya geçiniz.