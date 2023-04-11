Tarım Kredi Market'te yumurta ve ayçiçek yağı indirimi başladı! 30'lu yumurtada flaş indirim: Bu fiyata bir daha bulunmaz!

Tarım kredi Kooperatif Marketler, 61 farklı üründe büyük indirimler sunarak müşterilerine avantaj sağlıyor. Yayınlanan aylık aktüel ürün kataloğunda da yer alan market zinciri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yeni bir katalog hazırladı. Bu katalogda birçok ihtiyaç ve temizlik malzemesi ile büyük fırsatlar sunulmaktadır. Detaylar haberimizde...
Tarım Kredi Kooperatif Marketler, Ramazan Bayramı öncesinde birçok temel gıda ve temizlik ürününde büyük indirimler uygulamaya başladı. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğuna göre zeytinyağı 109 TL'ye, 30'lu yumurta 69.50'ye, ovma teli 4'lü 12.90'a satışa sunuldu. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in 8-23 Nisan fiyat listesinde raflara inen yeni ürünler de bulunuyor.
Ramazan Bayramı öncesinde yapılan bu kampanyalar, müşterilerin bütçelerine katkı sağlamak için oldukça önemlidir. Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in düzenli olarak yaptığı bu tarz kampanyalar, müşterilerin dikkatini çekmektedir ve market zincirinin popülerliğini arttırmaktadır.