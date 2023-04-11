Aktüel
11 Nisan 2023 - 13:15

Tarım Kredi Market'te yumurta ve ayçiçek yağı indirimi başladı! 30'lu yumurtada flaş indirim: Bu fiyata bir daha bulunmaz!

Tarım Kredi Kooperatif Marketler, 61 farklı üründe büyük indirimler sunarak müşterilerine avantaj sağlıyor. Yayınlanan aylık aktüel ürün kataloğunda da yer alan market zinciri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yeni bir katalog hazırladı. Bu katalogda birçok ihtiyaç ve temizlik malzemesi ile büyük fırsatlar sunulmaktadır. Detaylar haberimizde...

Aktüel
11 Nisan 2023 - 13:15
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Tarım Kredi Market'te yumurta ve ayçiçek yağı indirimi başladı! 30'lu yumurtada flaş indirim: Bu fiyata bir daha bulunmaz!
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Tarım kredi Kooperatif Marketler, 61 farklı üründe büyük indirimler sunarak müşterilerine avantaj sağlıyor. Yayınlanan aylık aktüel ürün kataloğunda da yer alan market zinciri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yeni bir katalog hazırladı. Bu katalogda birçok ihtiyaç ve temizlik malzemesi ile büyük fırsatlar sunulmaktadır. Detaylar haberimizde...

Tarım Kredi Kooperatif Marketler, Ramazan Bayramı öncesinde birçok temel gıda ve temizlik ürününde büyük indirimler uygulamaya başladı. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğuna göre zeytinyağı 109 TL'ye, 30'lu yumurta 69.50'ye, ovma teli 4'lü 12.90'a satışa sunuldu. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in 8-23 Nisan fiyat listesinde raflara inen yeni ürünler de bulunuyor.



Ramazan Bayramı öncesinde yapılan bu kampanyalar, müşterilerin bütçelerine katkı sağlamak için oldukça önemlidir. Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in düzenli olarak yaptığı bu tarz kampanyalar, müşterilerin dikkatini çekmektedir ve market zincirinin popülerliğini arttırmaktadır.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİNDE İNDİRİMLİ FİYATLAR

TKKM

Tarım ve gıda ürünlerindeki fiyatlar sürekli değişkenlik göstermektedir. Şu an için TMO marka 5 litre ayçiçek yağı 135 Lira, Desten marka 5 kilogram toz şeker 105 Lira, Tarım Kredi marka zeytinyağı 99 Lira ve Nora ile Özde marka buğday unu da 47.90 Lira'dan satışa sunulmaktadır.

Ülkemizde tarım ve gıda ürünleri fiyatları, birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında üretim maliyetleri, döviz kurları, tarım politikaları, doğal afetler gibi pek çok etmen sayılabilir. Bu nedenle, fiyatların güncelliği zaman içerisinde değişebilir.

Mevcut fiyatlar doğrultusunda, TMO, Desten, Tarım Kredi, Nora ve Özde gibi markaların kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketicilerin ilgisini çekebilir. 

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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