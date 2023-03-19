Tarım Kredi Market zincir marketleri solladı! 5 litre ayçiçek yağında büyük indirim başladı: Fiyatı görenleri şaşkına çevirecek!

Son zamanlarda gıda ürünlerine zam yapılması vatandaşı mutsuz etti. Aldıkları maaşlarla temel gıda gereksinimleri karşılayamayan vatandaşlar için bazı marketler kampanyalar oluşturuyor. Tarım kredi de bu marketler arasında yer alıyor. Tarım Kredi Marketleri ayçiçek yağına yaptığı indirimle gündem oldu. Ayrıntılar yazının devamında.
TARIM KREDİ'DEN İNDİRİM HABERİ
Olumsuz ekonomik şartlar sebebi ile geçimde zorlanan ve temel geçim kaynaklarını dahi karşılayamayan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Fakat bazı marketler bu pahalılık ve mağduriyet karlısında vatandaşa destek olmak amacıyla indirim kampanyaları yapıyor. Tarım Kredi Marketleri de bu amaçla açılan marketler arasında. Aynı zamanda küçük üreticilere de destek olan market ayçiçek yağına yaptığı indirimle gündem oldu. Tarım Kredi Market'i Ramazan ayının da gelmesiyle indirim yaptı. 5 litrelik ayçiçek yağı 135 TL'ye satıldı.