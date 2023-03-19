Aktüel
19 Mart 2023 - 15:30

Tarım Kredi Market zincir marketleri solladı! 5 litre ayçiçek yağında büyük indirim başladı: Fiyatı görenleri şaşkına çevirecek!

Halk için açılan markette indirim haberi vatandaşı sevindirdi. Her hafta farklı farklı ürünlerde indirim uygulayan market yeni kampanyasını duyurdu. Son zamanlarda aldığı yüksek zamlarla gündem olan ayçiçek yağında indirim yaptı. Peki bu market hangisi? Detaylar haberimizde.

Aktüel
19 Mart 2023 - 15:30
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Tarım Kredi Market zincir marketleri solladı! 5 litre ayçiçek yağında büyük indirim başladı: Fiyatı görenleri şaşkına çevirecek!
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Son zamanlarda gıda ürünlerine zam yapılması vatandaşı mutsuz etti. Aldıkları maaşlarla temel gıda gereksinimleri karşılayamayan vatandaşlar için bazı marketler kampanyalar oluşturuyor. Tarım kredi de bu marketler arasında yer alıyor. Tarım Kredi Marketleri ayçiçek yağına yaptığı indirimle gündem oldu. Ayrıntılar yazının devamında.

tarım kredi

TARIM KREDİ'DEN İNDİRİM HABERİ



Olumsuz ekonomik şartlar sebebi ile geçimde zorlanan ve temel geçim kaynaklarını dahi karşılayamayan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Fakat bazı marketler bu pahalılık ve mağduriyet karlısında vatandaşa destek olmak amacıyla indirim kampanyaları yapıyor. Tarım Kredi Marketleri de bu amaçla açılan marketler arasında. Aynı zamanda küçük üreticilere de destek olan market ayçiçek yağına yaptığı indirimle gündem oldu. Tarım Kredi Market'i Ramazan ayının da gelmesiyle indirim yaptı. 5 litrelik ayçiçek yağı 135 TL'ye satıldı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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