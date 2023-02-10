Tarım kredi Market, 2017 yılından bu yana BİM, A101 ve diğer marketler aracılığıyla, 27 TL, 30 TL, 69 TL, 70 TL ve 76 TL'ye kadar ürünleri tüketicilere sunmaktadır. Şirket, yaygın olarak yurt genelinde marketlerini açmaya devam ediyor.
Aktüel
10 Şubat 2023 - 19:45
Tarım Kredi Markete giden poşet poşet alıp çıkıyor: Fiyatı 27 TL'ye düştü!
Tarım Kredi Market, 2017 yılından bu yana BİM, A101 ve diğer marketler aracılığıyla, 27 TL, 30 TL, 69 TL, 70 TL ve 76 TL'ye kadar ürünleri tüketicilere sunmaktadır. Şirket, yaygın olarak yurt genelinde marketlerini açmaya devam ediyor.
Aktüel
10 Şubat 2023 - 19:45