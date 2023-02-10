Aktüel
10 Şubat 2023 - 19:45

Tarım Kredi Markete giden poşet poşet alıp çıkıyor: Fiyatı 27 TL'ye düştü!

Tarım Kredi Market, 2017 yılından bu yana BİM, A101 ve diğer marketler aracılığıyla, 27 TL, 30 TL, 69 TL, 70 TL ve 76 TL'ye kadar ürünleri tüketicilere sunmaktadır. Şirket, yaygın olarak yurt genelinde marketlerini açmaya devam ediyor.

Aktüel
10 Şubat 2023 - 19:45
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Tarım Kredi Markete giden poşet poşet alıp çıkıyor: Fiyatı 27 TL'ye düştü!
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Tarım kredi Market, 2017 yılından bu yana BİM, A101 ve diğer marketler aracılığıyla, 27 TL, 30 TL, 69 TL, 70 TL ve 76 TL'ye kadar ürünleri tüketicilere sunmaktadır. Şirket, yaygın olarak yurt genelinde marketlerini açmaya devam ediyor.

TARIM KREDİ MARKET, BİM VE A101’E HODRİ MEYDAN DEDİ! 13 TL, 27 TL, 30 TL, 69 TL, 70 TL, 76 TL’YE SATILIYOR!

konutTarım Kredi Marketleri, çok çeşitli ürünleri uygun fiyat ve kaliteli yapısı ile sunmaktadır. Bu ürünlerin fiyatları, 5 kg unun 65 TL'den, buğday unun 70 TL'den, çayın 76 ile 91 arasındaki değişkenlikten, salça fiyatının 69 TL'den, 5 kg şekerin fiyatının 103 TL, makarnanın 13 ile 27 TL arasında yer aldığından, reçelin fiyat listesinin 30 ile 79 TL arasında, balın 149 TL, tuvalet kâğıdının 134 TL üzerinden satışının yapıldığından oluşmaktadır. Bunların dışında, Tarım Kredi Marketleri'nde aranılan çok çeşitli ürünlere de ulaşmak mümkündür. Yaygın olarak tercih edilen bu marketler, yeni açılan şubeleri ile ilk tercihler arasında yer almaya devam etmektedir.



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