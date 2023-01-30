Tarım Kredi markete uğramadan geçmeyin! Patates, soğan, çey fiyatlarında son indirim! Poşetini alan en yakındaki şubeye koştu!

Tarım kredi
Kooperatif Marketler'de Ocak ayına özel fiyatlar indirildi ve 28-31 Ocak tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde ki indirimli fiyatlar listesi yayınlandı.
"TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLER'DE OCAK AYINA ÖZEL İNDİRİMLER!"
Tarım Kredi Kooperatif Marketler, Ocak ayına özel indirimli ürünler listesini yayınladı. 28-31 Ocak tarihleri arasında, raflarda yerini alan bir çok üründe kampanya var. Temel ihtiyaç ürünlerinde yer alan indirimler, müşterilerin tasarruf etmelerine olanak tanıyor.
İŞTE FİYATLAR!
Tarım Kredi Marketi, tüketicilerinin çok beğenerek kullandığı sıvıyağ ürünlerine indirim uyguladı. Ayçiçek yağının fiyatının 60 TL'ye düşürülmesi ile satışları arttı. Tarım Kredi Marketi aktüel indirimleri ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor ve çeşitli ürünleri çok uygun fiyatlar ile sunuyor. Yudum sıvıyağ ürününün 200 TL'ye satıldığı diğer marketlerde Tarım Kredi Markette satılan aynı üründe insanlar 65 TL kâr elde edebiliyor. Ayrıca çay fiyatının 39.90 TL, poşet çayın 17.50 TL, ihlamurun 22.90 TL, maden suyunun 16.90 TL, bulaşık deterjanının 11.90 TL, yüzey temizleyicinin 17.90 TL, bitki çayının 12.90 TL ve siyah çayın 72.90 TL olduğu Tarım Kredi Marketi'nde tüketicilerin alışverişleri çok daha avantajlı hale gelecek. Tarım Kredi Marketi, tüketicilerinin çeşitli temel gıda ve çeşitli ürünlerin satın almasında kendisine güvenen bir marka olmaya devam ediyor.