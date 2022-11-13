YAŞAM
13 Kasım 2022 - 12:34

Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır

Marketler arasında indirim furyası başlarken Tarım Kredi marketleri de indirimleri peş peşe yapmaya başladı. Birçok üründe yapılan indirimde özellikle dikkat çeken tavuk, ay çiçek yağı, köfte ve yumurta oldu. 65 TL'ye satışa konulan ayçiçek yağı raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi marketlerinde yer alan indirimli ürünler listesi haberimizde

YAŞAM
13 Kasım 2022 - 12:34
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Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır


Ekonomik durumların zorlaşmasıyla beraber alım güçleri azaldı. Peş peşe gelen zamlarla beraber vatandaş isyan etmeye başlarken Tarım Kredi Marketleri yüzleri güldürdü. İşte, Tarım Kredi Marketlerinin başlattığı indirimli ürünler haberimizde yer almaktadır.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİM ÜRÜNLERİ

-ESK arka tavuk but kilosu 32,73 TL



-Poşetli tavuk 31 TL

-Kuzu karışık köfte 400 gram 47,90 TL

-TK marka fermentei kangal sucuk 139 TL

-2 litre ayçiçek yağı 65 TL

-TK 2 kilo un 22.25 TL

-Osmancık pirinci 24 TL

-Tarsüt marka klasik peynir 44.90 TL

-Elit sıvı sabun 4 litre 41.90 TL

-Elit matik 5 lkilo beyazlar için toz deterjan 74.90 TL

-Özlem fermente 400 gr parmak sucuk 55.50 TL

-TK demlik poşet çay 17.50 TL

-TK hasat çay 72.90 TL

-TK Dana kokteyl sosis 20.50 TL

-TK Dana soyulmuş sosis 26.90 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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