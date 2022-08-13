Tarım Kredi marketlerinde 30 üründe büyük indirim! Kampanya 15 Ağustos'ta başlıyor







Kampanya 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlıyor!







Ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir karar alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunulan temel tüketim ve et ürünleri için indirime gidilmesi yönünde bir talimat verdi. Erdoğan'ın talimatı sonrası hazırlıklar hızla başlatıldı ve 30’un üstünde temel tüketim ürünü belirlendi.Konuyla ilgili açıklamasında Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinin yan sıra büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 oranında bir indirim uygulayacaklarını söyledi. Tarım Kredi marketlerinin indirim uygulayacağı yönünde yapılan açıklama vatandaşları sevindirirken, indirim uygulanacak olan ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı.Kampanyaya dahil edilecek olan temel gıda ve et ürünlerinin neler olduğu sorgulanırken Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde büyükbaş hayvanların satışlarına gelen indirimin yanı sıra şeker, un, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi 30'dan fazla ürün için süretli bir şekilde indirime gidildiği duyuruldu. Gelen son haberde ise kampanyanın 15 Ağustos tarihinde başlatılacağı öğrenildi.