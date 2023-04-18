Ramazan ayının başında başlatılan 900 ürün için 'sabit fiyat' kampanyası, Türkiye tarım kredi kooperatifleri pazarında büyük ilgi gördü. Kamuoyunun ilgisi nedeniyle sabit ücret kampanyasının bir ay daha uzatılması yönünde yeni bir karar alındı.
GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 13:32
Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünün fiyatı 1 ay daha sabit kalacak
Ramazan ayı sürecinde 900 ürünün fiyatını sabitleme kararını duyuran Tarım Kredi Kooperatifleri, uygulanan sabit fiyat politikasının bir ay daha uzatılması yönünde yeni karar aldıklarını açıkladı.
GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 13:32
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Kampanya organizasyonunda pirinç, nohut ve fasulyenin yanı sıra ayçiçek yağı, salça, ve zeytinlerin bulunduğu bildirilirken; çay, şeker, ESK et ürünleri için de geçerli olan sabit fiyat uygulamasının markette satılan deterjan, sabun, peçete, kağıt havlu gibi temizlik malzemeleri içerdiği söylendi. 900'e yakın üründe geçerli indirimler bir ay daha devam ettirilecek.
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