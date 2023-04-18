GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 13:32

Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünün fiyatı 1 ay daha sabit kalacak

Ramazan ayı sürecinde 900 ürünün fiyatını sabitleme kararını duyuran Tarım Kredi Kooperatifleri, uygulanan sabit fiyat politikasının bir ay daha uzatılması yönünde yeni karar aldıklarını açıkladı.

GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 13:32
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Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünün fiyatı 1 ay daha sabit kalacak
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Ramazan ayının başında başlatılan 900 ürün için 'sabit fiyat' kampanyası, Türkiye tarım kredi kooperatifleri pazarında büyük ilgi gördü. Kamuoyunun ilgisi nedeniyle sabit ücret kampanyasının bir ay daha uzatılması yönünde yeni bir karar alındı.

900 ÜRÜN İÇİN GEÇERLİ SABİT FİYAT UYGULAMASI

Tarım Kredi marketlerinde 900 ürünün fiyatı 1 ay daha sabit kalacak

Kampanya organizasyonunda pirinç, nohut ve fasulyenin yanı sıra ayçiçek yağı, salça, ve zeytinlerin bulunduğu bildirilirken; çay, şeker, ESK et ürünleri için de geçerli olan sabit fiyat uygulamasının markette satılan deterjan, sabun, peçete, kağıt havlu gibi temizlik malzemeleri içerdiği söylendi. 900'e yakın üründe geçerli indirimler bir ay daha devam ettirilecek.



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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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