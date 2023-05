TARIM KREDİ MARKETLERDEN DEV İNDİRİM







Tarım kredi marketlerinde dev indirim! Yüzlerce üründe görülmemiş kampanya! Poşetini alan markete akın edecek! Son gün 31 Mayıs. Tarım Kredi Market'in süper indirimlerine son 5 gün kaldı dedi! Stoklar hızla azalıyor ve geç kalanlar üzülüyor. Tarım Kredi'nin 16 Mayıs'ta başlayan indirimlerini kaçırırsanız, gerçekten üzülebilirsiniz. İşte detaylar...Tarım Kredi Market'in 16 Mayıs'ta başlayan indirimleri için sayılı günler kaldı. Her ay belirli zamanlarda indirim listesini güncelleyen Tarım Kredi Market, bu sefer 31 Mayıs'a kadar süre tanıdı. Eskiden sadece tarım ürünleri satan ve kar amacı gütmeyen Tarım Kredi Kooperatifi, son yıllarda market anlayışıyla da ilerliyor. Tarladan halka felsefesiyle kendi marka ürünlerini kar amacı gütmeksizin satan Tarım Kredi Market, mağazalarına markalar eklerken, zaman zaman dikkat çeken indirimleriyle de göz kamaştırıyor. İşte diğer ayrıntılar...Tarım Kredi Market, sona yaklaşılan yüzde 40'a varan sabit fiyatlı ürünler listesiyle büyük ilgi görüyor. Ancak son 5 gün kala, indirimli ürünler stoklarında hızla azalıyor. Market, herkesin ilgisini çeken ve her yaşa hitap eden ürünleri sunmaya devam ediyor. Tarım Kredi, ülkenin her tarafında devlet desteğiyle hizmet veren bir kuruluş olarak yerli ürünleri halka sunuyor. Ramazan ayında başlattığı sabit fiyatlar kampanyasını Ramazan sonrasında da sürdüren market, ek indirimlerle müşterilerine avantaj sağlıyor. Peki, Tarım Kredi Market'in 31 Mayıs'ta sona erecek olan indirimli ürünler listesinde hangi ürünler yer alıyor? Özellikle pandemi sonrası ekonomik krizle birlikte alım gücü düşen vatandaşlar için Tarım Kredi indirimleri büyük bir rahatlama sağlıyor. İndirimli katalogları sürekli takip ederek aynı fiyata tek bir ürün almak yerine daha fazla ürün alarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. İşte Tarım Kredi Market'in indirimli ürünlerinde yer alan detaylar: Tarsüt Klasik Peynir 600g: 69,90 TL TKK Tam Yağlı Süzme Peynir 460g: 37,90 TL TKK Kakaolu Fındık Kreması 500g: 29,90 TL Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri 700g: 95 TL Bu sadece birkaç örnek olup, Tarım Kredi Market'te daha birçok indirimli ürün bulunmaktadır. İndirimler, müşterilerin ilgisini çekerek ekonomik kriz döneminde bile alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. Tarım Kredi Market'in indirimlerini kaçırmamak için müşteriler, düzenli olarak indirim kataloglarını takip ediyor. Son günlerde stokların hızla tükenmesi, müşterilerin acele etmesini gerektiriyor. Tarım Kredi Market, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarken, vatandaşların alım gücünü de artırmayı hedefliyor.