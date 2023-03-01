Tarım Kredi Marketlerinde kıyma ve sucuk indirimi baş döndürdü: O güne kadar 62,90 TL'ye satılacak

Sık sık kampanya yaptığı bilinen marketlerden Tarım kredi Marketlerinin bu haftaki kampanyalı ürünleri de belli oldu. Peki Tarım Kredi Marketlerin 15-28 Şubat haftasında hangi ürünleri indirimli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TARIM KREDİ MARKETLERİN KAMPANYALI ÜRÜNLERİ BELLİ OLDUTarım Kredi Marketlerin her ay düzenli olarak yaptığı kampanyalar devam ediyor. 15-28 Şubat tarihinde geçerli olacak kampanyalar da belli oldu. Kampanya kapsamında indirimli olarak satılacak ürünler şu şekilde belirlendi;
-Tarım Kredi marka 5 litre zeytinyağı 469.90 TL -Anadolu marka kuru fasulye 32.50 TL -Anadolu marka Osmancık pirinç 28.90 TL -Tarım Kredi marka makarna çeşitleri 9.90 TL -Tarım Kredi marka domates salçası 37.90 TL -Tarım Kredi marka küp şeker 24 TL -Aynes marka beyaz peynir 79.90 TL -Aynes marka kaşar peynir 99.90 TL -Tarım Kredi marka 3 dilimli beyaz peynir 69.90 TL -Aynes marka kaymaksız yoğurt 42.50 TL -Aynes marka tereyağı 113.50 TL -Tarım Kredi marka kakaolu fındık kreması 27.90 TL -Tarım Kredi marka geleneksel kayısı reçeli 19.90 TL -Tarım Kredi marka Karadeniz siyah çay 67.90 TL -Çaykur marka siyah çay 75.90 TL -Çaykur marka altınbaş siyah çay 44.90 TL -Tarım Kredi marka dondurulmuş sahlep 32.50 TL -Avşar marka aromalı maden suyu 19.90 TL -TMO marka çekirdeksiz kuru üzüm 15 TL -TMO marka kavrulmuş iç fındık 55 TL -Eti Cin bisküvi 17.90 TL -Torku marka premo bisküvi 16.90 TL -Koska marka susam kraker 7.90 TL -Koska marka cevizli helva 24.90 TL -Master marka patates cips çeşitleri 26.90 TL -Ülker marka kare çikolata 9.90 TL -Elit marka sıvı sabun çeşitleri 11.90 TL -Elit marka sıvı krem 13.90 TL -Elit marka ultra çamaşır suyu 42.90 TL -Asperox marka yüzey temizleyici 28.90 TL -Peros marka konsantre çamaşır yumuşatıcı 34.90 TL -Sleepy marka çocuk bezi 89.90 TL -Jender marka hasta bezi 229.90 TL