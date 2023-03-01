Aktüel
01 Mart 2023 - 11:30

Tarım Kredi Marketlerinde kıyma ve sucuk indirimi baş döndürdü: O güne kadar 62,90 TL'ye satılacak

Marketler tarafından düzenlenen indirimli ürün satışları hız kesmeden devam ediyor. Peki Tarım Kredi Marketlerin kampanyasında hangi ürünler var? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aktüel
01 Mart 2023 - 11:30
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Tarım Kredi Marketlerinde kıyma ve sucuk indirimi baş döndürdü: O güne kadar 62,90 TL'ye satılacak
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Sık sık kampanya yaptığı bilinen marketlerden Tarım kredi Marketlerinin bu haftaki kampanyalı ürünleri de belli oldu. Peki Tarım Kredi Marketlerin 15-28 Şubat haftasında hangi ürünleri indirimli? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM KREDİ MARKETLERİN KAMPANYALI ÜRÜNLERİ BELLİ OLDU

Tarım Kredi Marketlerin her ay düzenli olarak yaptığı kampanyalar devam ediyor. 15-28 Şubat tarihinde geçerli olacak kampanyalar da belli oldu. Kampanya kapsamında indirimli olarak satılacak ürünler şu şekilde belirlendi;



Tarım Kredi Market Kampanyası

-Tarım Kredi marka 5 litre zeytinyağı 469.90 TL

-Anadolu marka kuru fasulye 32.50 TL

-Anadolu marka Osmancık pirinç 28.90 TL

-Tarım Kredi marka makarna çeşitleri 9.90 TL

-Tarım Kredi marka domates salçası 37.90 TL

-Tarım Kredi marka küp şeker 24 TL

-Aynes marka beyaz peynir 79.90 TL

-Aynes marka kaşar peynir 99.90 TL

-Tarım Kredi marka 3 dilimli beyaz peynir 69.90 TL

-Aynes marka kaymaksız yoğurt 42.50 TL

-Aynes marka tereyağı 113.50 TL

-Tarım Kredi marka kakaolu fındık kreması 27.90 TL

-Tarım Kredi marka geleneksel kayısı reçeli 19.90 TL

-Tarım Kredi marka Karadeniz siyah çay 67.90 TL

-Çaykur marka siyah çay 75.90 TL

-Çaykur marka altınbaş siyah çay 44.90 TL

-Tarım Kredi marka dondurulmuş sahlep 32.50 TL

-Avşar marka aromalı maden suyu 19.90 TL

-TMO marka çekirdeksiz kuru üzüm 15 TL

-TMO marka kavrulmuş iç fındık 55 TL

-Eti Cin bisküvi 17.90 TL

-Torku marka premo bisküvi 16.90 TL

-Koska marka susam kraker 7.90 TL

-Koska marka cevizli helva 24.90 TL

-Master marka patates cips çeşitleri 26.90 TL

-Ülker marka kare çikolata 9.90 TL

-Elit marka sıvı sabun çeşitleri 11.90 TL

-Elit marka sıvı krem 13.90 TL

-Elit marka ultra çamaşır suyu 42.90 TL

-Asperox marka yüzey temizleyici 28.90 TL

-Peros marka konsantre çamaşır yumuşatıcı 34.90 TL

-Sleepy marka çocuk bezi 89.90 TL

-Jender marka hasta bezi 229.90 TL

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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