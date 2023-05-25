Tarım Kredi Marketlerinde o ürün 38 TL’ye satışa çıkıyor! Bu fiyatları görenler marketlere akın etti! Tuvalet kağıdı tarihin en düşük rakamıyla raflarda

Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artış, birçok vatandaşın geçim mücadelesiyle karşı karşıya kalmasına ve temel bir ihtiyaç olan tuvalet kağıdına erişimde zorluk yaşamasına neden olmuştu. Ancak, Tarım kredi Market tarafından yapılan bir indirimle bu durum biraz rahatlamış durumda. Tuvalet kağıdına gelen bomba bir indirimle vatandaşlar daha uygun fiyatlarla tuvalet kağıdı temin edebilme imkanına kavuşuyorlar. Bu indirimle birlikte tuvalet kağıdının satış fiyatı oldukça düşmüş ve vatandaşlar için daha erişilebilir hale gelmiştir.
Tarım Kredi Market, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmak amacıyla bu indirim kampanyasını başlatmıştır. Vatandaşlar, bu indirimden faydalanarak ekonomik zorluklarla başa çıkmak ve temel bir ihtiyaçlarını karşılamak konusunda biraz daha rahatlama sağlayabilecekler.
38,90 TL'DEN SATIŞA SUNULDU
Tuvalet kağıdına gelen zamların ardından Tarım Kredi Market, büyük bir indirim kampanyasıyla müşterilerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Tarım Kredi Market'te bulunan 2 katlı 6 rulo Elit tuvalet kağıdının satış fiyatı 38,90 TL'ye düşürüldü. Bu indirim fırsatından yararlanmak isteyenler için acele etmek önemli. Tarım Kredi Market'in tuvalet kağıdı indirim kampanyası 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Elit markasına ait 6'lı tuvalet kağıdı, 38,90 TL fiyatıyla müşterilere sunulmaktadır. Tarım Kredi Market, müşterilerinin ekonomik zorluklarını hafifletmek ve temel ihtiyaçlarına erişilebilir fiyatlarla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu indirim kampanyasını gerçekleştirmiştir. İndirimden yararlanarak tuvalet kağıdı ihtiyacını daha uygun bir fiyata karşılayan müşteriler, bütçelerini rahatlatabileceklerdir.