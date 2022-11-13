Aktüel
13 Kasım 2022 - 18:56

Tarım Kredi marketlerinde semt pazarını sollayan fiyatlar! Kilosu 6,75 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 12-14 Kasım indirimleri başladı. Kilosu 12 TL'den satılan ürünün fiyatı 6,75 TL'ye satılacak. Yetişenler kilo kilo alıyor.

Aktüel
13 Kasım 2022 - 18:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım Kredi marketlerinde semt pazarını sollayan fiyatlar! Kilosu 6,75 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kasım ayı indirimleri tam gaz devam ediyor. Son dönemde hayat pahalılığının artması nedeniyle market ve pazarlardaki fiyat etiketleri vatandaşların cebini yakıyor. Vatandaşlar alışveriş poşetlerini doldurmakta zorlanırken Tarım Kredi Kooperatif Marketi kaçırılmaz bir indirim kampanyası başlattı.

Zincir marketlerdeki rekabet yerini yüksek etiketli fiyatlara bıraktı. Vatandaşlar temel gıda ürünlerini satın alırken artık iki kez düşünüyor ve poşetleri bile dolmadan yüzlerce lira ödüyorlar. Tarım Kredi Kooperatif marketi, yüksek etiketli fiyatlara savaş açarcasına 15 günlük ve hafta arası indirimleri yapıyor. TKK Marketlerinden yapılan son açıklamaya göre sebze ve meyve fiyatlarında şok indirimler yapıldı.

Semt pazarlarını kıskandıracak fiyatlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 12 – 14 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak sebze ve meyve ürünlerindeki indirimler açıklandı. Semt pazarlarında dahi çok yüksek fiyatlara satılan bu ürünler Pazartesi günü market kapanış saatine kadar indirimli satılacak.

İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketinin indirimli sebze – meyve ürünleri:

tkk

tkk

tkk

tkk

Muz Yerli kg 15,75 TL

Patlıcan kg 12,25 TL

Ayva kg 9,50 TL

Nar kg: 11,90 TL

Patates 6,75 TL

Patates fiyatları son aylarda 10 liranın üzerine kadar çıkmıştı. Hala birçok markette kilogramı 10-12 liradan satılan patates Tarım Kredi marketlerinde yalnızca 6,75 TL’ye satılacak. Patates alımlarında herhangi bir sınırlama da bulunmuyor. Vatandaşlar istedikleri kadar poşetlerini doldurabilecekler. İndirim 14 Kasım Pazartesi günü market kapanış saatine kadar devam edecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu bulanlar kaçırmasın!
Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu bulanlar kaçırmasın!
BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor bu kadar indirim de olmaz dedirtti! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu
BİM'den indirim üstüne indirim! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor bu kadar indirim de olmaz dedirtti! 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu
Son Haberler
Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız 7.500 TL nakit ödeyecek
Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız...
Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı izle
S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle
S Sport Milan - Fiorentina maçını canlı izle
Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sinan Oğan kimdir, nereli, yaşı kaç? Sinan Oğan biyografisi, hayatı...
Gülten Dayıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülten Dayıoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gülten Dayıoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Gülten Dayıoğlu biyografisi,...
Gökhan Gönül kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Gönül biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gökhan Gönül kimdir, nereli, yaşı kaç? Gökhan Gönül biyografisi,...
Twitter, Instagram, WhatsApp'te erişim sorunu! Yasak geldi platformlar çöktü, nedeni açıklandı
Twitter, Instagram, WhatsApp'te erişim sorunu! Yasak geldi platformlar...
EYT'liler için Ocak-Şubat ayı detayı! Başvuru yapmak gerekiyor, ilk maaşla beraber...
EYT'liler için Ocak-Şubat ayı detayı! Başvuru yapmak gerekiyor, ilk...
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu...
İstiklal Caddesi yangın yerine döndü! Patlamada ölü ve yaralılar var: Peş peşe açıklamalar yapılıyor
İstiklal Caddesi yangın yerine döndü! Patlamada ölü ve yaralılar...
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İbrahim Toraman kimdir, nereli, yaşı kaç? İbrahim Toraman biyografisi,...
Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın birlikteliği kısa sürdü! Ayrılık sonrasında üstsüz fotoğraflar sosyal medyaya damgasını vurdu
Danla Bilic ve Kubilay Aka'nın birlikteliği kısa sürdü! Ayrılık...
Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı dudak uçuklattı takipçileri topa tuttu
Cem Yılmaz'ın İskoç viskisi servet değerinde! Bir kadehin fiyatı...
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Tuğba Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Tuğba Karaca biyografisi,...
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Halit Ziya Uşaklıgil kimdir, nereli, yaşı kaç? Halit Ziya Uşaklıgil...