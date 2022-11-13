Tarım Kredi marketlerinde semt pazarını sollayan fiyatlar! Kilosu 6,75 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kasım ayı indirimleri tam gaz devam ediyor. Son dönemde hayat pahalılığının artması nedeniyle market ve pazarlardaki fiyat etiketleri vatandaşların cebini yakıyor. Vatandaşlar alışveriş poşetlerini doldurmakta zorlanırken Tarım Kredi Kooperatif Marketi kaçırılmaz bir indirim kampanyası başlattı. Zincir marketlerdeki rekabet yerini yüksek etiketli fiyatlara bıraktı. Vatandaşlar temel gıda ürünlerini satın alırken artık iki kez düşünüyor ve poşetleri bile dolmadan yüzlerce lira ödüyorlar. Tarım Kredi Kooperatif marketi, yüksek etiketli fiyatlara savaş açarcasına 15 günlük ve hafta arası indirimleri yapıyor. TKK Marketlerinden yapılan son açıklamaya göre sebze ve meyve fiyatlarında şok indirimler yapıldı. Semt pazarlarını kıskandıracak fiyatlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 12 – 14 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak sebze ve meyve ürünlerindeki indirimler açıklandı. Semt pazarlarında dahi çok yüksek fiyatlara satılan bu ürünler Pazartesi günü market kapanış saatine kadar indirimli satılacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketinin indirimli sebze – meyve ürünleri:Muz Yerli kg 15,75 TL Patlıcan kg 12,25 TL Ayva kg 9,50 TL Nar kg: 11,90 TL Patates 6,75 TL Patates fiyatları son aylarda 10 liranın üzerine kadar çıkmıştı. Hala birçok markette kilogramı 10-12 liradan satılan patates Tarım Kredi marketlerinde yalnızca 6,75 TL’ye satılacak. Patates alımlarında herhangi bir sınırlama da bulunmuyor. Vatandaşlar istedikleri kadar poşetlerini doldurabilecekler. İndirim 14 Kasım Pazartesi günü market kapanış saatine kadar devam edecek.