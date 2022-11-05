EKONOMİ
05 Kasım 2022 - 20:14

Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan geçmeyin

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim haftası başladı. A'dan Z'ye onlarca üründe şok indirimler 15 Kasım'a kadar devam edecek. Tarım Kredi indirimli ürünler listesi!

EKONOMİ
05 Kasım 2022 - 20:14
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Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan geçmeyin


Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kasım ayına özel yeni indirimler başladı. Her ay iki kez indirim kampanyası düzenleyerek vatandaşlara en uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmayı hedefleyen TKK, 1-15 Kasım tarihlerine özel indirim kataloğunu yayınladı. Vatandaşların sıkça alışveriş yaptığı marketlerden biri olan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirime girdi öğrenmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri 1-15 Kasım indirimleri başladı!



Zincir marketlerde yaşanan hızlı fiyat artışları nedeniyle Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kolları sıvadı. Diğer marketler gibi aktüel ürün kataloğu yayınlamaya başlayan TKK sebze, meyve, bakliyat, yağ, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerde büyük indirimler yapıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 1-15 Kasım tarihleri arasında indirime girecek ürünler belli oldu.

Nar kg: 12 lira 90 kuruş

Armut Ankara kg: 9 lira 90 kuruş 

Havuç kg: 7 lira 90 kuruş 

TK Dana-Kuzu Satır Köfte Map Tabak 400 gr: 47 lira 90 kuruş

Tunas Tahin 600 gr: 37 lira 90 kuruş

TKK Üzüm Pekmezi 600 gr: 37 lira 90 kuruş

TKK %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gr: 35 lira 90 kuruş

Güney %1,5 Yağlı Süt 1 Lt: 14 lira 90 kuruş

Tarsüt Klasik Peynir 600 gr: 44 lira 90 kuruş

TKK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 gr: 46 lira 90 kuruş

TKK Olg 3 Dilimli Keçi İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş

TKK Olg 3 Dilimli Koyun İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş

Duranlar Köy Peyniri 650 gr: 46 lira 50 kuruş

Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 37 lira 50 kuruş

TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr: 20 lira 50 kuruş

TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr: 26 lira 90 kuruş

Özlem Dana Macar Salam 50 gr: 7 lira 75 kuruş

TK Dana Macar Salam 250 gr: 27 lira 50 kuruş

TK Isıl İşlem Görmüş Dana Kangal Sucuk 180 gr: 27 lira 90 kuruş

Özlem Fermente Parmak Sucuk 400 gr: 55 lira 50 kuruş

TK Fermente Dana Kangal Sucuk kg: 139 lira 90 kuruş

Çorum Bld. Sancak Baton Kavurma kg: 189 lira 90 kuruş

E.S.K Gövde Tavuk kg: 31 lira 

E.S.K Tavuk But (Kalçalı) kg: 32 lira 75 kuruş

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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan büyük indirim 1 Kasım tarihinde başlayıp 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. 16 Kasım’dan itibaren ise yeni kampanyanın duyurusu yapılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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