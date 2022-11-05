Tarım Kredi Marketlerinde şok indirimler! 1-15 Kasım'da uğramadan geçmeyin













Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kasım ayına özel yeni indirimler başladı. Her ay iki kez indirim kampanyası düzenleyerek vatandaşlara en uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmayı hedefleyen TKK, 1-15 Kasım tarihlerine özel indirim kataloğunu yayınladı. Vatandaşların sıkça alışveriş yaptığı marketlerden biri olan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta hangi ürünler indirime girdi öğrenmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifleri 1-15 Kasım indirimleri başladı!Zincir marketlerde yaşanan hızlı fiyat artışları nedeniyle Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kolları sıvadı. Diğer marketler gibi aktüel ürün kataloğu yayınlamaya başlayan TKK sebze, meyve, bakliyat, yağ, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerde büyük indirimler yapıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 1-15 Kasım tarihleri arasında indirime girecek ürünler belli oldu. Nar kg: 12 lira 90 kuruş Armut Ankara kg: 9 lira 90 kuruş Havuç kg: 7 lira 90 kuruş TK Dana-Kuzu Satır Köfte Map Tabak 400 gr: 47 lira 90 kuruş Tunas Tahin 600 gr: 37 lira 90 kuruş TKK Üzüm Pekmezi 600 gr: 37 lira 90 kuruş TKK %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gr: 35 lira 90 kuruş Güney %1,5 Yağlı Süt 1 Lt: 14 lira 90 kuruş Tarsüt Klasik Peynir 600 gr: 44 lira 90 kuruş TKK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 gr: 46 lira 90 kuruş TKK Olg 3 Dilimli Keçi İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş TKK Olg 3 Dilimli Koyun İnek Peyniri 525 gr: 52 lira 90 kuruş Duranlar Köy Peyniri 650 gr: 46 lira 50 kuruş Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 37 lira 50 kuruş TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr: 20 lira 50 kuruş TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr: 26 lira 90 kuruş Özlem Dana Macar Salam 50 gr: 7 lira 75 kuruş TK Dana Macar Salam 250 gr: 27 lira 50 kuruş TK Isıl İşlem Görmüş Dana Kangal Sucuk 180 gr: 27 lira 90 kuruş Özlem Fermente Parmak Sucuk 400 gr: 55 lira 50 kuruş TK Fermente Dana Kangal Sucuk kg: 139 lira 90 kuruş Çorum Bld. Sancak Baton Kavurma kg: 189 lira 90 kuruş E.S.K Gövde Tavuk kg: 31 lira E.S.K Tavuk But (Kalçalı) kg: 32 lira 75 kuruşTarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yapılan büyük indirim 1 Kasım tarihinde başlayıp 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. 16 Kasım’dan itibaren ise yeni kampanyanın duyurusu yapılacak.