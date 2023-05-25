Tarım Kredi marketlerinden Mayıs ayının sonuna özel indirim! Çay, toz şeker, bulgur, mercimek, makarna, pirinç fiyatları düştü! Poşetini alan marketin yolunu tutuyor

Tarım kredi Kooperatif Marketlerinde büyük indirim vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için büyük bir fırsat oldu. Çoğu ürün uygun fiyatlar ile raflarda yerini aldı. Hangi ürünlerde indirim gerçekleşti? Merak edilen detaylar haberimizde.

O MARKET ZİNCİRİNDE ŞOK İNDİRİM!