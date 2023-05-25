Tarım kredi Kooperatif Marketlerinde büyük indirim vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için büyük bir fırsat oldu. Çoğu ürün uygun fiyatlar ile raflarda yerini aldı. Hangi ürünlerde indirim gerçekleşti? Merak edilen detaylar haberimizde.
Aktüel Yaşam
25 Mayıs 2023 - 14:35
Tarım Kredi marketlerinden Mayıs ayının sonuna özel indirim! Çay, toz şeker, bulgur, mercimek, makarna, pirinç fiyatları düştü! Poşetini alan marketin yolunu tutuyor
O market zincirinde büyük indirim haberi duyuruldu. İndirim ayı vatandaşların dikkatini çekti. Hangi markette indirim ayı başladı? Tüm detaylar haberimizde.
Aktüel Yaşam
25 Mayıs 2023 - 14:35