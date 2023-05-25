Tarım Kredi marketlerinden Mayıs ayının sonuna özel indirim! Çay, toz şeker, bulgur, mercimek, makarna, pirinç fiyatları düştü! Poşetini alan marketin yolunu tutuyor

Tarım kredi Kooperatif Marketlerinde büyük indirim vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için büyük bir fırsat oldu. Çoğu ürün uygun fiyatlar ile raflarda yerini aldı. Hangi ürünlerde indirim gerçekleşti? Merak edilen detaylar haberimizde.
O MARKET ZİNCİRİNDE ŞOK İNDİRİM!Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde Mayıs ayı indirimi duyuruldu. Temel gıda fiyatlarında bir çok indirim gerçekleşti. Bütçeye uygun alışveriş için bu market vatandaşlar için oldukça uygundur. İndirim ayı başlamış bulunmaktadır.
Vatandaşların uygun adres için ilk tercihi olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri için temel ihtiyaçlarda indirimler gerçekleşti. Peynir, soğan, yağ ve zeytin gibi bir çok üründe gerçekleşmiştir.