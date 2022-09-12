EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 14:26

Tarım Kredi marketlerinden sepetleriniz dolu dolu çıkacaksınız! Tarım Kredi Market kataloğunda binlerce ürün indirimde! 2022 yeni Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...

Uygun fiyatlarla vatandaşa alışveriş imkanı sunan Tarım Kredi Market'in indirime giren yeni ürünleri merak ediliyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde hangi ürünlerde ne kadar indirim var? İşte detaylı Tarım Kredi Market indirimleri...

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 14:26
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Tarım Kredi marketlerinden sepetleriniz dolu dolu çıkacaksınız! Tarım Kredi Market kataloğunda binlerce ürün indirimde! 2022 yeni Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...


15 Ağustos tarihinde ürünlerini indirimli olarak satışa çıkartmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatif marketleri vatandaşlardan yoğun bir ilgi görüyor. Yoğun ilgi gören market Eylül ayının ikinci haftasında da indirimli tarifesine devam ettiğini duyurarak yeni indirimli ürünler kataloğunu vatandaşlarla paylaştı.

Cep market satışları başlıyor!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde cep uygulamasının bulunup bulunmadığı vatandaşlar tarafından en fazlaca merak edilen konulardan birisi. 2021 yılının son ayına dek iki bini bulması beklenilen Tarım Kredi Kooperatif marketlerin yaklaşık bin 400'ü bulan hizmet noktası vardır. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, daha fazla kişiye hizmet verebilmek amacıyla cep marketler aracılığı ile indirimli gıda satışını başlatacakları ifade etti.

Tarım Kredi Kooperatif'te hangi ürünler indirimde?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif noktalarında un, şeker, yağ gibi temel gıda ürünlerinde indirim yapılacağı bilgisini vermişti. 15 Ağustos tarihinde birçok gıdada indirim uygulamasını başlatan markette; et ve sütten temizlik ürünlerine dek binlerce üründe indirim gidildi.

 Kırmızı et fiyatlarında yüzleri güldüren indirim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirimlere değindiği konuşmasında; "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı. Bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirimi başlattık. Ve bu sabah, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Mesela Karadeniz'de daha fazla büyükbaş makbuldür. Oralarda büyükbaşın kesiminde kuşbaşı, kıyma, biftek, pirzola vs... Bunu piyasaya sürdüğümüzde ve hele hele yüzde 30-35 gibi onda bir indirimi başlatınca benim vatandaşım ona da alışacak. Ve bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek." ifadelerine yer vererek kırmızı et fiyatlarında büyük indirime gidileceği müjdesini paylaştı.

Tarım Kredi Kooperatif marketi indirimle satışa sunulan ürünler

- TARSÜT Klasik Peynir 600 gr: 39,90 TL

- Tarım Kredi OLG. beyaz Peynir 600 gr (Keçi ve inek): 48,25 TL

 tarım kredi kooperatif marketi

- Tarım Kredi tam yağlı taze kaşar peyniri 400 gr: 43,90 TL

- TORKU tam yağlı tost peyniri 600 gr: 64,50 TL

- Kavun kilogramı: 3,90 TL

- Limon kilogramı: 12,50 TL

 tarım kredi kooperatif market indirimi

- Patates kilogramı: 5,95 TL

- Kuru Soğan kilogramı: 4,95 TL

 tarım kredi kooperatif market indirimli ürünleri

- Anadolu Riviera Zeytinyağı 5 LT: 265,00 TL

- Anadolu Ayçiçek yağı 5 litresi (Dar ağızlı): 146,90 TL

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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