Aktüel
24 Şubat 2023 - 09:15

Tarım Kredi marketlerine giden torbalar dolusu çıkacak! Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 22-28 Şubat 2023 Zeytinyağı, makarna, sıvı sabun, fasulye'de dev indirimler

22 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında indirimli yeni katalog yayınlandı.İndirimli ürünler nelerdir?Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
24 Şubat 2023 - 09:15
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Tarım Kredi marketlerine giden torbalar dolusu çıkacak! Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 22-28 Şubat 2023 Zeytinyağı, makarna, sıvı sabun, fasulye'de dev indirimler


Temel gıdalarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar için indirimler başladı. Kampanyalı kataloğunu yayınlayan Tarım kredi Kooperatif Marketi kaçırılmak istemeyen fiyatları yayınladı. Hangi ürünlerde ne kadar indirim gerçekleşti? Merak edilen detaylar haberimizde.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ BÜYÜK İNDİRİM!

22-28 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşen kampanyalı katalog yayınlandı. Yayınlanan indirimler arasında bulunanlar şunlardır: Zeytinyağı, Makarna, Sıvı sabun, Fasulye, Yoğurt gibi bir çok üründe indirimler başlamıştır. İndirimleri kaçırmak istemeyenlere son 1 hafta kaldı. Tarım KrediTarım KrediTarım KrediTarım KrediTarım KrediTarım Kredi



EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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