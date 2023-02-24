Temel gıdalarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar için indirimler başladı. Kampanyalı kataloğunu yayınlayan Tarım kredi Kooperatif Marketi kaçırılmak istemeyen fiyatları yayınladı. Hangi ürünlerde ne kadar indirim gerçekleşti? Merak edilen detaylar haberimizde.
Aktüel
24 Şubat 2023 - 09:15
Tarım Kredi marketlerine giden torbalar dolusu çıkacak! Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 22-28 Şubat 2023 Zeytinyağı, makarna, sıvı sabun, fasulye'de dev indirimler
22 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında indirimli yeni katalog yayınlandı.İndirimli ürünler nelerdir?Tüm detaylar haberimizde.
Aktüel
24 Şubat 2023 - 09:15