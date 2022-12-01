Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay, tuvalet kağıdı, peynir, tereyağında yüzde 40 indirim!

Tarım kredi Kooperatifleri marketlerinde Aralık ayı itibarıyla yeni indirimler başladı. Kasım ayında fazla sayıda üründe indirim yaparak müşterilerinin yüzünü güldüren market, çoğu ürünü piyasanın çok altında fiyatla satıyor. Özellikle şu an piyasanın en pahalı ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, uzun süredir Tarım kredi marketlerinde 135 liradan satışa sunuluyor. Bu kapsamda tarım kredi marketlerinde 1 – 15 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin kataloğu yayımlandı. Birçok üründe büyük indirimler yapılırken gıda fiyatlarındaki artış tarım krediyi teğet geçiyor. İşte Aralık ayının indirimli ürünleri…
Tarım Kredi Market 1 – 15 Aralık 2022 indirimli ürünleri!
Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 77,90 TL Aynes Tereyağı 700 gr 89,90 TL Aynes Kaymaklı Yoğurt 1750 gr 38,50 TL
Güney Süt %1,5 Yağlı Süt 1 LT Birlik Sütlü Fındık Kreması 500 gr 39,90 TL Birlik Tahin + Pekmez İkili Paket 64,90 TL
Birlik Türk Kahvesi 250 gr 38,90 TL Kızılay Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 6’lı Paket 200 ml 22,90 TL Birlik Poşet Bitki Çayları 11,50 TL
Birlik Poşet Adaçayı 9,90 TL Miskos Gofret Çeşitleri 200 gr 7,95 TL Birlik Filiz Siyah Çay 3 KG 189,90 TL Birlik Demlik Siyah Poşet Çay 48’lik 17,50 TL Eti Browni Çikolatalı Kek 180 gr 13,95 TL
Eti Tartini Frambuazlı Turta 13,95 TL Elit Sıvı Sabunlar 4 LT 39,90 TL Peros Matik Çamaşır Deterjanları 7 kg 104,00 TL Parex Orta Boy Çöp Torbası 15 adet 15,90 TL
Elit Platin Ultra Bulaşık Makinesi Tableti 33 adet 45,90 TL Süper Mayıslo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16’lı 74,90 TL Süper Mayıslo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 12’li 86,90 TL