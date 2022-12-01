Aktüel
01 Aralık 2022 - 17:55

Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay, tuvalet kağıdı, peynir, tereyağında yüzde 40 indirim!

Tarım Kredi Markette yeni indirim haftası başladı. Ayçiçek yağından çaya kadar onlarca ürün 15 Aralık'a kadar en ucuz fiyata satılacak. İşte TKK 1-15 Aralık listesi.

Aktüel
01 Aralık 2022 - 17:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım kredi markette Aralık indirimi! 1-15 Aralık sıvı yağ, çay, tuvalet kağıdı, peynir, tereyağında yüzde 40 indirim!


Tarım kredi Kooperatifleri marketlerinde Aralık ayı itibarıyla yeni indirimler başladı. Kasım ayında fazla sayıda üründe indirim yaparak müşterilerinin yüzünü güldüren market, çoğu ürünü piyasanın çok altında fiyatla satıyor. Özellikle şu an piyasanın en pahalı ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, uzun süredir Tarım kredi marketlerinde 135 liradan satışa sunuluyor.

Bu kapsamda tarım kredi marketlerinde 1 – 15 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerin kataloğu yayımlandı. Birçok üründe büyük indirimler yapılırken gıda fiyatlarındaki artış tarım krediyi teğet geçiyor. İşte Aralık ayının indirimli ürünleri…

Tarım Kredi Market 1 – 15 Aralık 2022 indirimli ürünleri!



Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 77,90 TL

Aynes Tereyağı 700 gr 89,90 TL

Aynes Kaymaklı Yoğurt 1750 gr 38,50 TL

tkk

Güney Süt %1,5 Yağlı Süt 1 LT

Birlik Sütlü Fındık Kreması 500 gr 39,90 TL

Birlik Tahin + Pekmez İkili Paket 64,90 TL

tkk

Birlik Türk Kahvesi 250 gr 38,90 TL

Kızılay Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 6’lı Paket 200 ml 22,90 TL

Birlik Poşet Bitki Çayları 11,50 TL

tkk

Birlik Poşet Adaçayı 9,90 TL

Miskos Gofret Çeşitleri 200 gr 7,95 TL

Birlik Filiz Siyah Çay 3 KG 189,90 TL

Birlik Demlik Siyah Poşet Çay 48’lik 17,50 TL

Eti Browni Çikolatalı Kek 180 gr 13,95 TL

tkk

Eti Tartini Frambuazlı Turta 13,95 TL

Elit Sıvı Sabunlar 4 LT 39,90 TL

Peros Matik Çamaşır Deterjanları 7 kg 104,00 TL

Parex Orta Boy Çöp Torbası 15 adet 15,90 TL

tkk

Elit Platin Ultra Bulaşık Makinesi Tableti 33 adet 45,90 TL

Süper Mayıslo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16’lı 74,90 TL

Süper Mayıslo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 12’li 86,90 TL

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü! O tarihe kadar sadece yetişen alabilecek!
Migros'ta 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü! O tarihe kadar sadece yetişen alabilecek!
Aracınızda yakıt tasarruf etmenin yollarını biliyor musunuz?
Aracınızda yakıt tasarruf etmenin yollarını biliyor musunuz?
Duyan alarmları kurdu markete koşuyor: A101 3-9 Aralık tarihlerinde salça, çay, tavuk, deterjan hepsi en ucuza satılacak!
Duyan alarmları kurdu markete koşuyor: A101 3-9 Aralık tarihlerinde salça, çay, tavuk, deterjan hepsi en ucuza satılacak!
ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı peçete, kahve, çay, zeytin, bebek bezi!
ŞOK'a uğrayan şoka girecek! Fiyatlar yarı yarıya indi: Tuvalet kağıdı peçete, kahve, çay, zeytin, bebek bezi!
Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eşinin yaptığı sürprizler ile gündeme gelen Polat'ın yıl dönümü kutlaması olay oldu! Görüntüler her kadını kıskandıran cinsten
Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Eşinin yaptığı sürprizler ile gündeme gelen Polat'ın yıl dönümü kutlaması olay oldu! Görüntüler her kadını kıskandıran cinsten
Çantasını alan BİM'e koşuyor! BİM 2 Aralık Cuma 2022 kataloğu indirimi patlattı: Kapaklı tencere 24,90 TL'ye satılacak!
Çantasını alan BİM'e koşuyor! BİM 2 Aralık Cuma 2022 kataloğu indirimi patlattı: Kapaklı tencere 24,90 TL'ye satılacak!
Son Haberler
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi! Tadına bakanlar bağımlısı oluyor
Ağzının tadını bilenler için nefis havuçlu tarçınlı kek tarifi!...
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim...
1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten geçirildi..
1 yıl kullanılmayan cep telefonları bloke ediliyor! Teklif Meclis'ten...
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor
İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de...
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli öneri!
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli...
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel 5 sohbetlerinin vazgeçilmezi olacak
Çıtır hamur ve elmanın uyumuna bayılacaksınız! Elmalı strudel...
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı...
Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi: Altın borcu olan kara kara düşünüyor
Altın Aralık ayını resmen bombaladı! Rekorun rekoruna yükseldi:...
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi! Esprili paylaşım herkesi güldürdü
Afra Saraçoğlu Mert Yazıcı çiftinden göndermeli evlilik teklifi!...
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün...
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika süren manlama tarifi geldi! Bu tarif sizi Ege Bölgesi'nde hissettirecek
Farklı lezzet arayanlar bu haber size! Hazırlaması yalnızca 15 dakika...
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi! Az malzemeli lezzetli pasta
5 dakikada hazır muzlu pasta! Hiç bu kadar kolay pasta tarifi görülmedi!...
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında...
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli...
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites!...