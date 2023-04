Tarım Kredi markette bayram öncesi büyük indirim başladı! Şeker, tereyağı, peynir 69,90 TL'den satılacak: İşte yeni indirimli fiyat listesi!

Ramazan ayı yaklaşırken, Tarım kredi Marketleri en temel gıda ürünlerinde indirime gidiyor. Bu indirimler arasında, zeytinyağı, şeker, un ve tereyağı gibi ürünler de yer alıyor. Ekonomik kriz ve döviz kuru oynaklığı nedeniyle, vatandaşlar market market gezip uygun fiyatlı gıda arayışına giriyorlar. Bu sebeple Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri, Et ve Süt Kurumu ortaklığında et fiyatlarında indirim yapmıştı. Şimdi ise, Tarım Kredi Marketleri'nde temel gıda ürünlerinde indirim yaparak, vatandaşların Ramazan ayı boyunca daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmalarına yardımcı oluyor. Bu indirimler sayesinde normal marketlerdeki et fiyatlarının yarı fiyatına et satışları da başlamış durumda. İşte indirimli ürünler... Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerinde indirim yapmaya devam ediyor. Zeytinyağı, şeker, un, tuz, tereyağı, nar ekşisi, barbunya, nohut ve pirinç gibi gıdalar başta olmak üzere birçok üründe indirim uygulanıyor.Bu indirimler, vatandaşların Ramazan ayında temel gıda ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Vatandaşlar, hangi ürünlerde ve ne kadar indirim olduğunu merak ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki güncel fiyatlar şöyle: