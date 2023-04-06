Tarım Kredi markette büyük indirim başladı! Bebek bezinin ucuzlamasını bekleyenlere müjde: O güne kadar fiyatlar yarıya çekildi

Tarım kredi Market, güncel indirim kampanyalarını duyurmak ve müşterilerine bilgi vermek için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Kampanyalar ve indirimler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Tarım Kredi Market'in sosyal medya hesaplarını takip edebilirler. Tarım Kredi Market, şu anda Molfix 3D Ultra Bebek Bezi için büyük bir indirim kampanyası düzenliyor ve son gün 9 Nisan olarak belirlendi. Fırsat paketinden yararlanmak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor. İşte detaylar...
KAMPANYA 9 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK
Bebek bezleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Tarım Kredi Market'in sosyal medya hesaplarını takip ederek kampanyanın detaylarına ve bebek bezlerinin indirimli fiyatlarına erişebilirler. Bu şekilde müşteriler, indirimlerden yararlanarak kaliteli bebek bezlerini daha uygun fiyatlara satın alabilirler.
Tarım Kredi Market, bebek bezi indirimi hakkında müşterilerini bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı. Kampanya kapsamında Molfix 3D Ultra fırsat paketi bebek bezleri, uygun fiyatlarla sunulacak. Kampanya, 25 Mart - 09 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ve maxi 100'lü, junior 78'li ve extra large 62'li seçenekler, 209,90 TL fiyat etiketiyle müşterilerin beğenisine sunulacak. Tarım Kredi Market'in sosyal medya hesaplarından kampanyalar ve indirimler hakkında detaylı bilgi edinilebilir.