Aktüel
17 Kasım 2022 - 05:05

Tarım Kredi Markette peynir, zeytin, bal, tavuk hepsi indirime girdi! 16-30 Kasım tarihlerinde ayçiçek yağı 34,50 TL!

Tarım Kredi markette yeni indirimler başladı. Tavuk, süt, peynir, zeytin ve ayçiçek yağında kaçırılmayacak fiyatlar 16-30 Kasım tarihleri arasında TKK Market raflarında yerini aldı.

Aktüel
17 Kasım 2022 - 05:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım Kredi Markette peynir, zeytin, bal, tavuk hepsi indirime girdi! 16-30 Kasım tarihlerinde ayçiçek yağı 34,50 TL!
Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan Tarım kredi Kooperatif market indirimli ürünler listesini yayınladı. 15’er günlük periyodlar ile ayda iki kez birçok ürünü indirimli fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunan Tarım Kredi Markette bu hafta yok yok. 16 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyatlardan tüm vatandaşların yararlanabilmesi için stoklarda bonkör davranılıyor.

Bütçesine göre uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Tarım Kredi Marketlerin indirim listelerini araştırıyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimlerde sıvıyağ, tavuk, et, sucuk, beyaz peynir, siyah zeytin ve süt gibi birçok ütün raflara dizildi. Vatandaşlar indirimli ürünlerden alabilmek için sabah saatlerinde Tarım Kredi Marketlerini ziyaret ediyor.

Tarım Kredi Market 16 – 30 Kasım 2022 indirimli ürünler listesi!

tkk

TK Dana Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk 180 gr: 27,90 TL

tkk

TK Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk 300 gr: 42,50 TL

TK Dana Macar Salam 250 gr: 27,25 TL

Armut Ankara kg: 10,50 TL

Golden ve Starking Elma kg: 11,50 TL

tkk

E.S.K Donuk Gövde Tavuk kg: 31,00 TL

E.S.K Donuk Tavuk Sarma kg: 42,25 TL

TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr: 19,90 TL

tkk

TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr: 26,90 TL

Özlem Dana Fıstıklı Salam 120 gr: 23,90 TL

Özlem Saraylı Fermente Dana Sucuk kg: 174,90 TL

tkk

Özlem Dana Macar Salam 50 gr: 8,45 TL

Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 39,90 TL

tkk

Seyidoğlu Vişne Reçeli 2 kg: 79,90 TL

Seyidoğlu Çilek Reçeli 2 kg: 79,90 TL

TK Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT: 34,90 TL

tkk

tkk

Birlik Süzme Çiçek Balı 850 gr: 84,90 TL

Destan Toz Şeker 5 kg: 103,90 TL

Birlik Yeşil Mercimek 1 kg: 25,90 TL

tkk

Birlik Anadolu Pilavlık Bulgur 1 kg: 15,25 TL

Birlik Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 1000 gr: 69,90 TL

tkk

tkk

Tarsüt İzmir Tulum 400 gr: 49,90 TL

Torku Yarıum Yağlı Süt 1 LT: 15,90 TL

Torku Yağlı Süt 1 LT: 17,50 TL

tkk

tkk

Marmara Birlik Elit 2XS Vakumlu Siyah Zeytin 500 gr: 19,90 TL

Tarım Kredi Marketinde yapılan indirimler 30 Kasım gününe kadar devam edecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize gerekiyor mu?
Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize gerekiyor mu?
Poşetini kapan Tarım Kredi Marketine koştu! Çay, kahve, fındık, çikolatada fiyatlar dibe çekildi!
Poşetini kapan Tarım Kredi Marketine koştu! Çay, kahve, fındık, çikolatada fiyatlar dibe çekildi!
Duşakabindeki kireç lekesi nasıl temizlenir? En kolay ve pratik yöntemlerle kireç lekelerinden kurtulun
Duşakabindeki kireç lekesi nasıl temizlenir? En kolay ve pratik yöntemlerle kireç lekelerinden kurtulun
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yine yaptı yapacağını! 16-30 Kasım indirim listesi açıklandı marketlerde izdiham başladı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yine yaptı yapacağını! 16-30 Kasım indirim listesi açıklandı marketlerde izdiham başladı
Enerji krizi yaşanırken, soğuk bir evde yaşamak sağlığınızı nasıl etkiler?
Enerji krizi yaşanırken, soğuk bir evde yaşamak sağlığınızı nasıl etkiler?
Son Haberler
Tadına doyum olmayan yedikçe yediren fellah köftesi! Lezzet bombası olan fellah köftesi yapılışı ve malzemeleri
Tadına doyum olmayan yedikçe yediren fellah köftesi! Lezzet bombası...
Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk'ten cesur paylaşım! Sütyensiz pozuyla binlerce yorum aldı
Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk'ten cesur paylaşım!...
‘Bu kadar da olmaz’ dedirttiler sonunda bu da oldu
‘Bu kadar da olmaz’ dedirttiler sonunda bu da oldu
Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nerelidir? Muhtar Kent ne iş yapıyor, Türk mü?
Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent kaç yaşında, nerelidir? Muhtar Kent...
Evde bakım yardımı paraları yattı mı? 17 Kasım 2022 Perşembe Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi
Evde bakım yardımı paraları yattı mı? 17 Kasım 2022 Perşembe Evde...
Güne limonlu su ile başlamanın faydalarına inanamayacaksınız
Güne limonlu su ile başlamanın faydalarına inanamayacaksınız
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu yıldız Efkan Bekiroğlu'nun transferini istedi
Başakşehir'den beklenmedik transfer hamlesi! Emre Belözoğlu Alanyasporlu...
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Cengiz Ünder: Milli Takım'da gol atmak apayrı bir duygu
Beyaz saçlarınıza tek bir patates ile elveda deyin! Tek ürün ile beyaz saçlarınız eski haline gelecek
Beyaz saçlarınıza tek bir patates ile elveda deyin! Tek ürün ile...
Ozan Kabak: Milli Takım'da ilk golümü atmak benim adıma çok özeldi
Ozan Kabak: Milli Takım'da ilk golümü atmak benim adıma çok özeldi
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya çok yakın
Selçuk İnan Süper Lig'e geri dönüyor! Kasımpaşa teknik direktörlük...
Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
Günlük burç yorumları 17 Kasım 2022 Perşembe
Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücret için flaş tahmin!
Dünyaca ünlü bankadan 2023 yılı için asgari ücret için flaş tahmin!
FTX'in çöküşü kripto borsasında 190 milyarı yok etti!
FTX'in çöküşü kripto borsasında 190 milyarı yok etti!
Hadise bir elbise giydi sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı elbisesinin jartiyer detayı nefes kesti
Hadise bir elbise giydi sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı elbisesinin...