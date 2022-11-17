Tarım Kredi Markette peynir, zeytin, bal, tavuk hepsi indirime girdi! 16-30 Kasım tarihlerinde ayçiçek yağı 34,50 TL!

Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan Tarım kredi Kooperatif market indirimli ürünler listesini yayınladı. 15’er günlük periyodlar ile ayda iki kez birçok ürünü indirimli fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunan Tarım Kredi Markette bu hafta yok yok. 16 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyatlardan tüm vatandaşların yararlanabilmesi için stoklarda bonkör davranılıyor. Bütçesine göre uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Tarım Kredi Marketlerin indirim listelerini araştırıyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan indirimlerde sıvıyağ, tavuk, et, sucuk, beyaz peynir, siyah zeytin ve süt gibi birçok ütün raflara dizildi. Vatandaşlar indirimli ürünlerden alabilmek için sabah saatlerinde Tarım Kredi Marketlerini ziyaret ediyor.
TK Dana Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk 180 gr: 27,90 TL
TK Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk 300 gr: 42,50 TL TK Dana Macar Salam 250 gr: 27,25 TL Armut Ankara kg: 10,50 TL Golden ve Starking Elma kg: 11,50 TL
E.S.K Donuk Gövde Tavuk kg: 31,00 TL E.S.K Donuk Tavuk Sarma kg: 42,25 TL TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr: 19,90 TL
TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr: 26,90 TL Özlem Dana Fıstıklı Salam 120 gr: 23,90 TL Özlem Saraylı Fermente Dana Sucuk kg: 174,90 TL
Özlem Dana Macar Salam 50 gr: 8,45 TL Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 39,90 TL
Seyidoğlu Vişne Reçeli 2 kg: 79,90 TL Seyidoğlu Çilek Reçeli 2 kg: 79,90 TL TK Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT: 34,90 TL
Birlik Süzme Çiçek Balı 850 gr: 84,90 TL Destan Toz Şeker 5 kg: 103,90 TL Birlik Yeşil Mercimek 1 kg: 25,90 TL
Birlik Anadolu Pilavlık Bulgur 1 kg: 15,25 TL Birlik Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 1000 gr: 69,90 TL
Tarsüt İzmir Tulum 400 gr: 49,90 TL Torku Yarıum Yağlı Süt 1 LT: 15,90 TL Torku Yağlı Süt 1 LT: 17,50 TL
Marmara Birlik Elit 2XS Vakumlu Siyah Zeytin 500 gr: 19,90 TL Tarım Kredi Marketinde yapılan indirimler 30 Kasım gününe kadar devam edecek.
Tarım Kredi Market 16 – 30 Kasım 2022 indirimli ürünler listesi!
TK Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk 300 gr: 42,50 TL TK Dana Macar Salam 250 gr: 27,25 TL Armut Ankara kg: 10,50 TL Golden ve Starking Elma kg: 11,50 TL
E.S.K Donuk Gövde Tavuk kg: 31,00 TL E.S.K Donuk Tavuk Sarma kg: 42,25 TL TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr: 19,90 TL
TK Dana Soyulmuş Sosis 250 gr: 26,90 TL Özlem Dana Fıstıklı Salam 120 gr: 23,90 TL Özlem Saraylı Fermente Dana Sucuk kg: 174,90 TL
Özlem Dana Macar Salam 50 gr: 8,45 TL Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 39,90 TL
Seyidoğlu Vişne Reçeli 2 kg: 79,90 TL Seyidoğlu Çilek Reçeli 2 kg: 79,90 TL TK Anadolu Ayçiçek Yağı 1 LT: 34,90 TL
Birlik Süzme Çiçek Balı 850 gr: 84,90 TL Destan Toz Şeker 5 kg: 103,90 TL Birlik Yeşil Mercimek 1 kg: 25,90 TL
Birlik Anadolu Pilavlık Bulgur 1 kg: 15,25 TL Birlik Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 1000 gr: 69,90 TL
Tarsüt İzmir Tulum 400 gr: 49,90 TL Torku Yarıum Yağlı Süt 1 LT: 15,90 TL Torku Yağlı Süt 1 LT: 17,50 TL
Marmara Birlik Elit 2XS Vakumlu Siyah Zeytin 500 gr: 19,90 TL Tarım Kredi Marketinde yapılan indirimler 30 Kasım gününe kadar devam edecek.