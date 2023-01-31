Aktüel
31 Ocak 2023 - 11:32

Tarım Kredi markette son indirim! Yumurta ve toz şekerinde kaçırılmaz fiyatlar

Ucuz alışveriş yapmayı sevenlerin adresi olan Tarım Kredi Marketlerinde indirimler peş peşe gelmeye başladı. 31 Ocak 2023 tarihine kadar devam eden indirimlerde yumurta, çay, tuvalet kağıdı ve daha birçok ürün yarı fiyatına raflarda yerini aldı.

Aktüel
31 Ocak 2023 - 11:32
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Tarım Kredi markette son indirim! Yumurta ve toz şekerinde kaçırılmaz fiyatlar
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Tarım kredi marketleri vatandaşlara çeşitli indirim haberlerini duyururken Ocak ayına özel indirimin bitmesine son 1 gün kaldı. 16 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan indirim ürünlerinin hangi ürünlerde olduğu ve fiyat listesi haberimizde yer almaktadır.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ

Famila tuvalet kağıdı 139.90 TL,



Familia havlu kağıt 89.90 TL

Baby turco ultra çocuk bezi 149.90 TL

TK süzme beyaz peynir 59.90 TL

Aynes tost peyniri 116.90 TL

Çaykur Rize turist çayı 39.90 TL

Tarım Kredi 31 ocak 2023 indirimi

TK süzme çiçek balı 84.90 TL

Marmarabirlik elit siyah zeytin 29.90 TL

TK keçiboynuzu tahin helvası 19.90 TL

TK kakaolu fındık kreması 26.90 TL

E.S.K gövde tavuk 32 TL

E.S.K tavuk sarma 44 TL

TK satır köfte 54.90 TL

TK macar salam 9 TL

TK dana kasap sucuk 67.50 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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