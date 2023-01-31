Tarım Kredi markette son indirim! Yumurta ve toz şekerinde kaçırılmaz fiyatlar

Tarım kredi marketleri vatandaşlara çeşitli indirim haberlerini duyururken Ocak ayına özel indirimin bitmesine son 1 gün kaldı. 16 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan indirim ürünlerinin hangi ürünlerde olduğu ve fiyat listesi haberimizde yer almaktadır.
TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİFamila tuvalet kağıdı 139.90 TL,
Familia havlu kağıt 89.90 TL Baby turco ultra çocuk bezi 149.90 TL TK süzme beyaz peynir 59.90 TL Aynes tost peyniri 116.90 TL Çaykur Rize turist çayı 39.90 TL
TK süzme çiçek balı 84.90 TL Marmarabirlik elit siyah zeytin 29.90 TL TK keçiboynuzu tahin helvası 19.90 TL TK kakaolu fındık kreması 26.90 TL E.S.K gövde tavuk 32 TL E.S.K tavuk sarma 44 TL TK satır köfte 54.90 TL TK macar salam 9 TL TK dana kasap sucuk 67.50 TL