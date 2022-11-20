Tarım Kredi Markette süper indirimler başladı! Sütten peynire, yumurtadan tavuğa fiyatlar dibi gördü!

Tarım kredi Kooperatif Marketlerinde Kasım ayı fırsatları başladı. Sebzeden meyveye, yumurtadan süte onlarca üründe fiyatların düşürüldüğü açıklandı. Zincir marketlere nazaran ürün fiyatlarını daha uygun tutmayı amaçlayan Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim duyurusu yapıldı. Ayçiçek yağı, tavuk, salça ve süt gibi ürünlerin fiyatı son dönemde oldukça arttı. Vatandaşlar alışverişlerinde tasarruf yapabilmek adına bu ürünlerin en ucuza satıldığı marketleri tercih ediyor. Tarım Kredi Marketleri ise vatandaşların market market gezmeleri yerine tüm ihtiyaçlarını tek bir marketten en ucuza almalarını sağlıyor.
Tarım Kredi Markette süper indirimler başladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TKK Marketin kar amaçlı kurulmadığını belirterek indirim talimatı vermişti. Tarım Kredi marketlerinde 16 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesi duyuruldu. TKK Organik Yumurta 10’lu: 32,50 TL TKK Gezen Tavuk Yumurta 10’lu: 30,50 TL
Salatalık kg: 12,50 TL Yedigün 1 Lt 2 adet fiyatı: 19,95 TL
Ayva kg: 11,90 TL Feast Dondurulmuş Bezelye 450 gr: 31,90 TL
Pepsi 1 LT İki adet fiyatı: 19,95 TL Feast Dondurulmuş Patatesli Garnitür 450 gr: 14,90 TL
Muz Yerli kg: 14,75 TL Feast Dondurulmuş Mısır 450 gr: 31,50 TL
Torku Yarım Yağlı Süt 1 LT: 15,90 TL Torku Yağlı Süt 1 LT: 17,50 TL
Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 39,90 TL E.S.K Donuk Gövde Tavuk kg: 31,00 TL
E.S.K Donuk Tavuk Sarma kg: 42,25 TL