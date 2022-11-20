Aktüel
20 Kasım 2022 - 22:13

Tarım Kredi Markette süper indirimler başladı! Sütten peynire, yumurtadan tavuğa fiyatlar dibi gördü!

TKK Market indirimleri başladı. Ay sonuna kadar süt, peynir, tavuk ve yumurtada kaçırılmaz indirimler yapıldı. İşte TKK 16-30 Kasım indirim listesi.

Aktüel
20 Kasım 2022 - 22:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım Kredi Markette süper indirimler başladı! Sütten peynire, yumurtadan tavuğa fiyatlar dibi gördü!


Tarım kredi Kooperatif Marketlerinde Kasım ayı fırsatları başladı. Sebzeden meyveye, yumurtadan süte onlarca üründe fiyatların düşürüldüğü açıklandı. Zincir marketlere nazaran ürün fiyatlarını daha uygun tutmayı amaçlayan Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim duyurusu yapıldı.

Ayçiçek yağı, tavuk, salça ve süt gibi ürünlerin fiyatı son dönemde oldukça arttı. Vatandaşlar alışverişlerinde tasarruf yapabilmek adına bu ürünlerin en ucuza satıldığı marketleri tercih ediyor. Tarım Kredi Marketleri ise vatandaşların market market gezmeleri yerine tüm ihtiyaçlarını tek bir marketten en ucuza almalarını sağlıyor.

Tarım Kredi Markette süper indirimler başladı!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TKK Marketin kar amaçlı kurulmadığını belirterek indirim talimatı vermişti. Tarım Kredi marketlerinde 16 – 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirim listesi duyuruldu.

TKK Organik Yumurta 10’lu: 32,50 TL

TKK Gezen Tavuk Yumurta 10’lu: 30,50 TL

tkk

Salatalık kg: 12,50 TL

Yedigün 1 Lt 2 adet fiyatı: 19,95 TL

tkk

Ayva kg: 11,90 TL

Feast Dondurulmuş Bezelye 450 gr: 31,90 TL

tkk

Pepsi 1 LT İki adet fiyatı: 19,95 TL

Feast Dondurulmuş Patatesli Garnitür 450 gr: 14,90 TL

tkk

Muz Yerli kg: 14,75 TL

Feast Dondurulmuş Mısır 450 gr: 31,50 TL

tkk

Torku Yarım Yağlı Süt 1 LT: 15,90 TL

Torku Yağlı Süt 1 LT: 17,50 TL

tkk

tkk

Özlem Pastırma Dilimli 120 gr: 39,90 TL

E.S.K Donuk Gövde Tavuk kg: 31,00 TL

tkk

E.S.K Donuk Tavuk Sarma kg: 42,25 TL

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Aşk acısını fondötenle kapatan kızlar Salı günü BİM'e koşacak! BİM 22 Kasım'da kozmetik, bakım ürünü getiriyor
Aşk acısını fondötenle kapatan kızlar Salı günü BİM'e koşacak! BİM 22 Kasım'da kozmetik, bakım ürünü getiriyor
Günlük burç yorumları: 20 Kasım 20222 Pazar
Günlük burç yorumları: 20 Kasım 20222 Pazar
Son Haberler
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç,...
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi...
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri...
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan...
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan ayrıldı
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan...
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar...
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın...
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde...
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin başında Tarkan var!
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin...
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturdu!
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail...
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor!...
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı pir açıldı! Bu saatten sonra olacakları Koroğlu ailesi düşünsün
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı...
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay!...
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin...