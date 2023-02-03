Aktüel
03 Şubat 2023 - 13:30

Tarım Kredi marketten tuvalet kağıdı, havlu kağıtta dev indirim! Kasa yanı ürünleri almayan üzülür: Sayılı günler kaldı

Son zamanlar da yaptığı aktüel ürün fiyatlarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başaran Tarım Kredi Marketleri bu hafta da bomba gibi indirimleri ile tüketicinin cebini rahatlatacak. İşte detaylar…

Aktüel
03 Şubat 2023 - 13:30
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Tarım Kredi marketten tuvalet kağıdı, havlu kağıtta dev indirim! Kasa yanı ürünleri almayan üzülür: Sayılı günler kaldı
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Tarım kredi Marketleri son haftalar da yapmış olduğu indirimli fiyatlarla vatandaştan yoğun ilgisini görüyor. Hijyen ürünlerine ihtiyacınız varsa 2 Şubat 2023 tarihinde yapılan indirimli fiyatları sakın kaçırmayın. Temizlik ve hijyen ürünleri büyük indirimde. Detaylar haberimizde…

TARIM KREDİ MARKETLERİ 2 ŞUBAT 2023 İNDİRİMLERİNİ DUYURDU! LİSTEDE HANGİ ÜRÜNLERİN FİYATI DÜŞTÜ?

Tarım Kredi Market'ten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara müjde. Birçok vatandaşın fiyatları yakından takip ettiği ve araştırdığı Tarım Kredi Market’te müthiş indirim kampanyaları sizi bekliyor. Hangi ürün ne kadar hangisi ucuza geliyor? İşte 2 Şubat 2023 aktüel ürünlerinin detayları.

İNDİRİMLER 14 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK!



14 şubat 2023’e kadar sürecek olan Tarım Kredi marketlerindeki indirim kampanyasından aşağıda görmüş olduğunuz temizlik ve hijyen ürünlerini uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Dolayısıyla Tarım Kredi Marketlerindeki indirim fırsatlarını değerlendirmek ve bir an önce alışverişe başlamak sizin elinizde.

TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ GÜNCEL

2 Katlı 3 Rulo Boyutunda 1 Rulo Elit Dev Kağıt Havlu fiyatı 21,90 Türk Lirası

Elit Servis Peçete 11,90 Türk Lirası

Solo 32'li Tuvalet Kağıdı fiyatı 134,90 Türk Lirası

Uni Baby Saç ve vücut şampuanı 17,90 Türk Lirası

Elit 1 litre çamaşır suyu 13,90 Türk Lirası

Elit 4 litre sıvı bulaşık deterjanı 47,90 Türk Lirası

Peros beyazlar ve renkliler 46 yıkama 7 kilo fiyatı 109,90 Türk Lirası

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