Tarım kredi stok yaptıracak indirimi patlattı: Peynir, zeytin, çayda eşi benzeri olmayan fiyatlar! Vatandaşları sevindiren haber Tarım Kredi Kooperatiften geldi. Yok yok. Bu fiyatlara kaçmaz. Devir ekonomi devri ve fiyatlar oldukça yüksek. Bu fiyatlarda ürün bulmak oldukça zor. İşte göreni şaşkına çeviren Tarım Kredi Kooperatif'in inanılmaz fiyatları. Tüm detaylar haberimizde...
TARIM KREDİ KOOPERATİF'DEN İNANILMAZ FİYATLARGöreni şaşkına çeviren fiyatlar. Bu fiyatlar müşterilere stok yaptırtıyor. Haberi duyan Tarım Kredi'ye koştu. Çayın fiyatı 44 TL, dana sosisin fiyatı 24 TL, 4 kilogram çamaşır suyunun fiyatı 42 TL, beyaz peynirin fiyatı 79 TL, kayısı reçelinin fiyatı 19 TL. İşte akılalmaz fiyat listesi haberimizin ayrıntılarında...
Görenin yüzünü güldüren fiyatlar. Tarım kredi kooperatif'in fiyat listesi haberimizde yer alacak. TK riviera zeytinyağının 5 litresi 469.90 TL oldu. Makarnalar 9,90 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Domates salçasının fiyatı 37,90 TL. Küp şekerin fiyatı 24 TL. Osmancık pirinç 28,90 TL. Fındık esmesi 27,90 TL. Siyah çay 67,90 TL. Çaykur siyah çay: 44,90 TL. Ülker kare çikolata: 9,90 TL. Çamaşır suyu: 42,90 TL. Daha bir çok üründe indirime giden market diğer marketlere oranla oldukça düşük fiyatlarsan satışlarını gerçekleştiriyor. Ev bütçesine katkı sağlamak isteyen kişilerin rahatlıkla gidebileceği marketten stok yaparak uzun vadede iyi karlar elde edilebilir.