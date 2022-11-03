GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 12:50

Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin tarım destek ödemeleri yatmaya başladı! TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat

Devlet her sektörde çalışanların yanında olurken sıra çiftçilere geldi. Yapılan açıklamalar üzerine tarım destek ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. TC kimlik numarasının son rakamına göre yatırılacak destek ödemeleri için merak edilenler detaylarıyla haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 12:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin tarım destek ödemeleri yatmaya başladı! TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat


2022 yılıyla beraber üst üste gelen zamlar çitçiyi de bıktırdı. Çiftçinin iş yapmasına engel olan fiyatlarla beraber Ekim ayında zam beklentileri artış gösterdi. Zamlar çiftçilerin elini kolunu bağlarken Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Tarım destek ödemeleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar haberimizde

TARIM DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Maliyetlerin artmasıyla beraber zorlaşan ekonomik nedenler çiftçinin işini yapmasına engel olarak büyümeye devam etmektedir. Durum gün geçtikçe ciddi bir hal alırken rekolte seviyelerinin düşmesi dikkatleri çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber 927 milyon TL'lik tarım destek ödemeleri şu şekildedir;



-Çiğ süt desteği kapsamında 592 milyon 827 bin 987 TL

-TMO alımları prim desteği kapsamında 249 milyon 809 bin 211 TL

-Bireysel sulama hibe desteği kapsamında 62 milyon 995 bin 175 TL

-Kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında 20 milyon 242 bin 604 TL

-Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 1 milyon 96 bin 111 TL

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME

Devlet tarafından verilecek olan çiğ süt destek ödemelerine ilişkin ödeme detayları belli oldu. TC kimlik numarasının son rakamı 0,2,4 olanların ödemesi 28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşirken 6 ve 8 olanlara ise 4 Kasım tarihinde yapılacağı belirtildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam kapıda! Depolarınızı doldurmak için son 2 gün
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam kapıda! Depolarınızı doldurmak için son 2 gün
CHP Milletvekillerinin dosyası artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Tepkiler yağmur gibi arttı
CHP Milletvekillerinin dosyası artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında! Tepkiler yağmur gibi arttı
Ev kira artışları durmak bilmiyor! Ünlü oyuncu Metin Pıhlıs'tan ev kirasına isyan! Bu kadar da olmaz bir anda 4 katı
Ev kira artışları durmak bilmiyor! Ünlü oyuncu Metin Pıhlıs'tan ev kirasına isyan! Bu kadar da olmaz bir anda 4 katı
Memur maaşları ne kadar olacak? TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı! Mesleklere göre zam oranları belli oldu
Memur maaşları ne kadar olacak? TÜİK 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı! Mesleklere göre zam oranları belli oldu
SGK herkesi uyardı! Hizmet dökümü belgesinde bu harfler olanlar risk altında! Emekliliğiniz yanabilir
SGK herkesi uyardı! Hizmet dökümü belgesinde bu harfler olanlar risk altında! Emekliliğiniz yanabilir
Petrol ve dövizdeki hareketlilik fiyatları etkilemeye devam ediyor! Araç sahiplerinin cebini yakan zamlı akaryakıt fiyatları belli oldu
Petrol ve dövizdeki hareketlilik fiyatları etkilemeye devam ediyor! Araç sahiplerinin cebini yakan zamlı akaryakıt fiyatları belli oldu
Son Haberler
Şeyma Subaşı’ndan evlilik sinyalleri geldi! Bir küsüp bir barışan çift evlilik yolunda ilerliyor
Şeyma Subaşı’ndan evlilik sinyalleri geldi! Bir küsüp bir barışan...
Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç'u alamadığı için çok pişman!
Fenerbahçe Tayyip Talha Sanuç'u alamadığı için çok pişman!
Fenerbahçe'de Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya geri çağrılabilir
Fenerbahçe'de Göztepe'ye kiralanan Emir Ortakaya geri çağrılabilir
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'ye Porto talip oldu
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Altaylı genç yıldızı istedi
Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat uygulaması Google Chat oldu!
Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat...
WhatsaApp yeni gizlilik özelliklerini açıkladı! Uygulamayı kötü amaçlı kullananlar artık bunu yapamayacak
WhatsaApp yeni gizlilik özelliklerini açıkladı! Uygulamayı kötü...
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği nokta ağızları açık bıraktı
Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı! Açlık sınırının geldiği...
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi Japon eşini yıktı
Rıza Akın kimdir, neden hayatını kaybetti? Usta oyuncunun acı haberi...
FED faiz kararından son dakika açıklamadı! 3 Kasım güncel altın fiyatları
FED faiz kararından son dakika açıklamadı! 3 Kasım güncel altın...
Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı! Kasım tatili bu tarihte başlıyor
Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini...
Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar belli oldu
Memur ve emekli maaşı zam oranı Kasım 2022 netleşti! Enflasyon farkı...
CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar
CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar...
Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak! Başvurularda yaş şartı aranmıyor
Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak!...