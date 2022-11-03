Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin tarım destek ödemeleri yatmaya başladı! TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat







TARIM DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA







TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME

2022 yılıyla beraber üst üste gelen zamlar çitçiyi de bıktırdı. Çiftçinin iş yapmasına engel olan fiyatlarla beraber Ekim ayında zam beklentileri artış gösterdi. Zamlar çiftçilerin elini kolunu bağlarken Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Tarım destek ödemeleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar haberimizdeMaliyetlerin artmasıyla beraber zorlaşan ekonomik nedenler çiftçinin işini yapmasına engel olarak büyümeye devam etmektedir. Durum gün geçtikçe ciddi bir hal alırken rekolte seviyelerinin düşmesi dikkatleri çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber 927 milyon TL'lik tarım destek ödemeleri şu şekildedir;-Çiğ süt desteği kapsamında 592 milyon 827 bin 987 TL -TMO alımları prim desteği kapsamında 249 milyon 809 bin 211 TL -Bireysel sulama hibe desteği kapsamında 62 milyon 995 bin 175 TL -Kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında 20 milyon 242 bin 604 TL -Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 1 milyon 96 bin 111 TLDevlet tarafından verilecek olan çiğ süt destek ödemelerine ilişkin ödeme detayları belli oldu. TC kimlik numarasının son rakamı 0,2,4 olanların ödemesi 28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşirken 6 ve 8 olanlara ise 4 Kasım tarihinde yapılacağı belirtildi.