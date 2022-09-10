YAŞAM
10 Eylül 2022 - 20:38

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kapadokya'yı gezdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir ziyaretinin ikinci gününde Kapadokya bölgesini ve doğal soğuk hava deposunu gezdi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 20:38
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kapadokya'yı gezdi


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir'de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldikten sonra Kapadokya bölgesinde tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezdi. Bakan Kirişci, baş bölgesinde Kapadokya gezisine Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan Zelve -Paşabağları ören yeriyle başladı. Zelve ören yerinde bulunan ve toplum arasında perikol olarak adlandırılan Jandarma Asayiş noktasını ziyaret eden Bakan Kirişçi, şeref defterini imzaladı.



Bakan Kirişçi bundan sonra Zelve-Paşabağları ören yerindeki doğal ve tarihi merkezleri ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.Bu arada Kirişci, bölgeyi gezen bazı yerli ve yabancı turistlere bir müddet sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Bakan Kirişci Göreme beldesinde bulunan Tokalı Kilisesini de ziyaret ederek, kilise hakkında bilgiler aldı.
Nevşehir merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde bulunan ve tüf kayalara oyulu dünyanın ilk ve tek soğuk hava depolarını gezen Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, özel bir firma tarafından tüf kayalara oyulu doğal soğuk hava depolarının özellikleri ve bu şekilde çalışmalar hakkında depo sahibi Birol Güney'den bilgi aldı.

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