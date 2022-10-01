Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, müjdeli haberi verdi! E-Devlet üzerinden Çiftci Kayıt Sistemine başvurular alınmaya başladı







BAŞVURU DETAYLARI







E-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi için başvurular başladı. Çiftci Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kirişici; “e-Devlet kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek olan çiftçilerimiz yararlanacak. Yani yeni bir tarlayı Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydettirmek istersek şimdilik bir defaya mahsus yine bu il müdürlüklerimiz ve ilgili birimlerimizin fiziki ziyaretleri geçerli olacak." ifadelerini kullandı. Ardından başvuru detaylarını paylaştı.“Açılan ekranda çiftçi ilk başvurusunu yapmak için yeni başvuru seçeneğini seçiyor. Burada çiftçi, kayıtlı arazilerini görüntüleyebilmekte, ürün bilgisini değiştir butonunu kullanarak güncelleyebilmektedir.”E-Devlete giriş bilgilerinizi girerek hemen başvurabilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreni yok ise il ve ilçe müdürlüklerine giderekte başvuru yapmanız mümkün.