EKONOMİ
24 Mart 2022 - 18:06
Güncelleme: 24 Mart 2022 - 20:48

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 'Şeker konusunda spekülatif bir hareket yaşanmaktadır'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır. Türkiye’nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur" ifadelerine yer verildi.

EKONOMİ
24 Mart 2022 - 18:06
Güncelleme: 24 Mart 2022 - 20:48
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Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: 'Şeker konusunda spekülatif bir hareket yaşanmaktadır'
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son dönemlerde stokları azalıyor denilen şeker stokları ve fiyatları hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada   “Hatırlanacağı gibi ayçiçek yağında geçtiğimiz günlerde yapılan spekülasyonlar vatandaşımızı spekülatif fiyatlarla temin yoluna gitmeye maruz bırakmıştı. Bakanlığımız bu konuda aldığı tedbirler ve doğru zamanda yapılan bilgilendirmeyle piyasa manipülasyonlarının önüne geçmiş ve her zaman vatandaşının yanında olduğunu göstermiştir. Şu anda piyasada şeker konusunda da ayçiçek yağı hususunda olduğu gibi benzer spekülatif bir hareket yaşanmaktadır. Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2,5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2,9 milyon tona ulaşmıştır” denildi.




"Yeni sezondaki üretim miktarımızla birlikte ülkemizde şeker arzıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır"



Öte yandan Türkiye’nin yıllık şeker ihtiyacının 2,7 milyon ton olduğu ve ülkede  200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretiminin belirtildi.Öte yandan bu konu hakkında da gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. 
"Bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır"
Açıklamasına devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı Türkşeker'in uyguladığı Raf Fiyat Garantili (RFG) sistem ile nihai tüketicinin uygun fiyatlarla şekere ulaşabildiği belirtti.
“İmalatçı firmaların şeker tedarikinde birtakım zorluklar yaşadığı da bilinmektedir. Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumunda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır.
Türkşeker elindeki şekeri başta küçük üreticiler olmak üzere Ramazan ayı öncesi imalatçı tüm firmalara kapasite raporları dikkate alınarak hızlı bir şekilde arz edecektir. Bu uygulamayla sadece nihai tüketici değil, aynı zamanda imalat yapan firmalara da uygun fiyatlara şeker tedarik edeceklerdir. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşımızın, üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam edecektir.”

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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