Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin yangın işçisi alınacak!

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir son dakika duyurusu yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık bünyesine yeni istihdamların yapılacağı bilgisini paylaştı.
Orman yangınları ile kahraman bir şekilde mücadele eden ekiplerin güçlerine güç katmak amaçlı 5 bin yeni yangın işçisi alacaklarını bildiren Bakan Pakdemirli, yangın işçilerinin çalışma sürelerini de bu yıl içerisinde 4 ay uzatarak 10 aya çıkardıklarını söyledi.
Orman yangınları ile kahraman bir şekilde mücadele eden ekiplerin güçlerine güç katmak amaçlı 5 bin yeni yangın işçisi alacaklarını bildiren Bakan Pakdemirli, yangın işçilerinin çalışma sürelerini de bu yıl içerisinde 4 ay uzatarak 10 aya çıkardıklarını söyledi.