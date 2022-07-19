Fiyatları giderek artan ayçiçek yağlarına yeni bir zam geleceği söylentileri tüketiciler oldukça fazla üzdü. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının hemen ardından stok sıkıntıları başlayan ayçiçek yağının üretiminde tırtıl istilası yüzünden sıkıntılar yaşanacağı bildirildi. Kötü haberi ise Tarım Ve Orman Bakanlığı verdi. Bakanlık kanalından yapılan açıklamada, ayçiçek tarlalarının tırtıl istilası ile karşı karşıya kalmasının üretime çok büyük zarar verebileceği bildirildi. Bu açıklamanın hemen ardından ise tüketicilerde ayçiçek yağına yani bir zam gelecek beklentisi oluştu.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 15:46
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ayçiçek yağı için kötü haber!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle stoklarından sıkıntı yaşanan ayçiçek yağı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tırtıl istilası durumunun ayçiçek üretimine zarar verebileceğini bildirdi. Bu haber, tüketicilerde zam beklentisini oluşturdu.
GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 15:46