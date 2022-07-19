GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 15:46

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ayçiçek yağı için kötü haber!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle stoklarından sıkıntı yaşanan ayçiçek yağı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tırtıl istilası durumunun ayçiçek üretimine zarar verebileceğini bildirdi. Bu haber, tüketicilerde zam beklentisini oluşturdu.

GÜNDEM
19 Temmuz 2022 - 15:46
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ayçiçek yağı için kötü haber!


Fiyatları giderek artan ayçiçek yağlarına yeni bir zam geleceği söylentileri tüketiciler oldukça fazla üzdü. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının hemen ardından stok sıkıntıları başlayan ayçiçek yağının üretiminde tırtıl istilası yüzünden sıkıntılar yaşanacağı bildirildi. Kötü haberi ise Tarım Ve Orman Bakanlığı verdi.

Bakanlık kanalından yapılan açıklamada, ayçiçek tarlalarının tırtıl istilası ile karşı karşıya kalmasının üretime çok büyük zarar verebileceği bildirildi. Bu açıklamanın hemen ardından ise tüketicilerde ayçiçek yağına yani bir zam gelecek beklentisi oluştu.



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ayçiçek yağı için kötü haber

Ayçiçek tarlaları tırtıl istilası ile karşı karşıya

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Trakya Bölgesi'nde bulunan ayçiçeği tarlalarının yaklaşık olarak yüzde 4’lük kısmında ortaya çıkan ‘Çayır Tırtılı Zararlısı’ ile mücadelenin devam ettiği ve meydana gelen zararların tespitiyle ilgili de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca, başlatılan çalışma kapsamında çevre ve insan sağlığının da korunduğu belirtilerek çiftçilerin her an yanlarında olunduğu ifade edildi.

Tekirdağ, Konya ve Edirne'nin yanı sıra Kırklareli ve Adana'da da üretimlerin sürdürüldüğü diğer illerde ise üretimlere eskiye göre daha fazla hız verildiğinin aktarıldığı açıklamada belli bölgelerde ortaya çıkan Çayır Tırtılı Zararlısı'nın hasatları zarar uğrattığı ifade edildi.

Diğer taraftan; ayçiçeği üretiminin geçtiğimiz yıla göre yüzde 6 oranında bir üretim artışı yaşadığı ve bu orana karşılık olarak ise 2 milyon 550 bin ton rekoltenin öngörüldüğü aktarıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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